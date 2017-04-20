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    Пике назвал «Ювентус» специалистом по игре в обороне

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0) отметил высокий уровень игры в обороне в исполнении соперника.

    «Ювентус» – великолепная команда. В целом соперник в этом противостоянии был лучше нас. Они заслужили пройти в полуфинал. Желаю им всего наилучшего, потому что они могут выиграть этот трофей.

    Мы могли создавать моменты, но нам приходилось карабкаться на гору. Они итальянцы и знают, как защищаться, в этом они специалисты. Они приехали сюда, чтобы сыграть в свой футбол, и им это великолепно удалось», – сказал Пике.

    По сумме двух встреч «Ювентус» победил со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка данной стадии пройдет 21 апреля.

    Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

    Источник: Marca

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    20.04.2017 01:11
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