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Фарфан: «Мы подумали, что израненный мужчина уже мертв»

19 апреля 2017, 19:02
6

Футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал подробности ДТП, свидетелями которого оказались игроки. Напомним, Фарфан и Ари оказали первую помощь пострадавшим.

«Самое сильное впечатление это, конечно, израненный мужчина, про которого мы подумали, что он уже мертв, и беременная сеньора. Страшно, когда люди в таком положении попадают в такие аварии. Когда наш друг, физиотерапевт, нащупал у того мужчины пульс, я посмотрел в небо и сказал: «Слава Богу!». Это был хороший знак, значит, мы успели вовремя.

Испугаться за себя мы даже не успели – да в такие моменты о другом думаешь. Это нормально – помочь людям, когда они в этом нуждаются. Мы обрадовались, когда поняли, что все живы. Продолжили путь в благостном настроении», – рассказал Фарфан.

Инцидент произошел, когда футболисты возвращались с выездного матча против «Арсенала» (3:0).

Ари: «Другие ждали полицию, а мы с Фарфаном помогали людям»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари Фарфан Джефферсон
Комментарии (6)
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roma33rus
1492620131
Красавцы!!!
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perm 242
1492620257
плюсик в карму ....
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wobaekat
1492625045
Нашим футболистам нужно поучиться у легионеров не только играть в футбол, но и просто-напросто быть людьми
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Д Альбертини
1492630201
Джефферсон молодец) вместе с Ари, хорошее дело сделали.
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арейская
1492640465
Это просто человеческий поступок, молодцы, жаль не все люди такие...
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LokoGoGo
1492669509
красавцы, не встали, а начали действовать
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