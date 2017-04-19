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    Фарфан: «Мы подумали, что израненный мужчина уже мертв»

    Футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал подробности ДТП, свидетелями которого оказались игроки. Напомним, Фарфан и Ари оказали первую помощь пострадавшим.

    «Самое сильное впечатление это, конечно, израненный мужчина, про которого мы подумали, что он уже мертв, и беременная сеньора. Страшно, когда люди в таком положении попадают в такие аварии. Когда наш друг, физиотерапевт, нащупал у того мужчины пульс, я посмотрел в небо и сказал: «Слава Богу!». Это был хороший знак, значит, мы успели вовремя.

    Испугаться за себя мы даже не успели – да в такие моменты о другом думаешь. Это нормально – помочь людям, когда они в этом нуждаются. Мы обрадовались, когда поняли, что все живы. Продолжили путь в благостном настроении», – рассказал Фарфан.

    Инцидент произошел, когда футболисты возвращались с выездного матча против «Арсенала» (3:0).

    Ари: «Другие ждали полицию, а мы с Фарфаном помогали людям»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2017 19:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 апреля 2017, 09:25

      красавцы, не встали, а начали действовать

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 апреля 2017, 01:21

      Это просто человеческий поступок, молодцы, жаль не все люди такие...

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 22:30

      Джефферсон молодец) вместе с Ари, хорошее дело сделали.

      1
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 19 апреля 2017, 21:04

      Нашим футболистам нужно поучиться у легионеров не только играть в футбол, но и просто-напросто быть людьми

      3
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      Рейтинг: +212

      perm 242 19 апреля 2017, 19:44

      плюсик в карму ....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 19 апреля 2017, 19:42

      Красавцы!!!

      3
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