Фарфан: «Мы подумали, что израненный мужчина уже мертв»

Футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал подробности ДТП, свидетелями которого оказались игроки. Напомним, Фарфан и Ари оказали первую помощь пострадавшим.

«Самое сильное впечатление это, конечно, израненный мужчина, про которого мы подумали, что он уже мертв, и беременная сеньора. Страшно, когда люди в таком положении попадают в такие аварии. Когда наш друг, физиотерапевт, нащупал у того мужчины пульс, я посмотрел в небо и сказал: «Слава Богу!». Это был хороший знак, значит, мы успели вовремя.

Испугаться за себя мы даже не успели – да в такие моменты о другом думаешь. Это нормально – помочь людям, когда они в этом нуждаются. Мы обрадовались, когда поняли, что все живы. Продолжили путь в благостном настроении», – рассказал Фарфан.

Инцидент произошел, когда футболисты возвращались с выездного матча против «Арсенала» (3:0).

Ари: «Другие ждали полицию, а мы с Фарфаном помогали людям»