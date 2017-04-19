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    Отступные Промеса для китайских клубов составляют 50 миллионов

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Футболистом интересуется «Арсенал».

    Известно, что для европейских клубов сумма фиксированного выкупа Промеса составляет 30 миллионов евро. Китайские команды смогут купить его за 50 миллионов.

    Стоимость Промеса оценивается в 18 миллионов евро. Контракт голландца со «Спартаком» действует до 2021 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги он провел 19 матчей, забив 10 голов и сделав девять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2017 12:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 апреля 2017, 09:07

      Это чтобы отпугнуть ускоглазых от Квинси прописали,)

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 апреля 2017, 19:43

      В Англию можно,но а в Китай едут просто деньги зарабатывать,отдачи нет

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 17:13

      Щас начнется, то Промес уходит, то Зобнин.. то еще кого-нибудь покупают из Спартака!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 16:46

      Он для Спартака стоит дороже, чем какие-то 30 лямов, вообще не о чём, лучше не о деньгах думали, а о том кто вместо него в лиге чемпионов играть будет, это потеря

      3
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      Рейтинг: +3120

      erma > NEON-SM 19 апреля 2017, 17:04

      Золотые слова!

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      Рейтинг: +3120

      erma 19 апреля 2017, 16:43

      Если его продадут меньше чем за 30, то Спартак ограбит и себя и болельщиков. Без Промеса в ЛЧ делать нечего.

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 19 апреля 2017, 16:15

      Он чё, Халк что-ли?

      1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 19 апреля 2017, 14:05

      Настоящий футбол дороже денег!

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 апреля 2017, 13:50

      Все хотят отщепнуть китайского бабла)

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      Рейтинг: +875

      sidul1 19 апреля 2017, 13:43

      Проверка на человеческое нутро,кто едет в Китай,а кто играть в футбол

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      Рейтинг: +427

      policepnz 19 апреля 2017, 13:09

      рано.. в идеале если Спартак будет в плей-офф ЛЧ или ЛЕ), а так в принципе в СМ-2 неплохие темнокожие челы бегают..

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