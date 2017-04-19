Отступные Промеса для китайских клубов составляют 50 миллионов

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Футболистом интересуется «Арсенал».

Известно, что для европейских клубов сумма фиксированного выкупа Промеса составляет 30 миллионов евро. Китайские команды смогут купить его за 50 миллионов.

Стоимость Промеса оценивается в 18 миллионов евро. Контракт голландца со «Спартаком» действует до 2021 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги он провел 19 матчей, забив 10 голов и сделав девять результативных передач.