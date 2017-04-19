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  • Отступные Промеса для китайских клубов составляют 50 миллионов

Отступные Промеса для китайских клубов составляют 50 миллионов

19 апреля 2017, 12:13
17

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Футболистом интересуется «Арсенал».

Известно, что для европейских клубов сумма фиксированного выкупа Промеса составляет 30 миллионов евро. Китайские команды смогут купить его за 50 миллионов.

Стоимость Промеса оценивается в 18 миллионов евро. Контракт голландца со «Спартаком» действует до 2021 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги он провел 19 матчей, забив 10 голов и сделав девять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (17)
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Диктор
1492593870
30 как то маловато.
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lek!
1492593888
Судя по матчу с Зенитом , он уже больше 50 стоит ..
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Den Bull
1492599004
Все хотят отщепнуть китайского бабла)
Ответить
agrmark
1492599958
Настоящий футбол дороже денег!
Ответить
paracetamol
1492607704
Он чё, Халк что-ли?
Ответить
erma
1492609418
Если его продадут меньше чем за 30, то Спартак ограбит и себя и болельщиков. Без Промеса в ЛЧ делать нечего.
Ответить
NEON-SM
1492609597
Он для Спартака стоит дороже, чем какие-то 30 лямов, вообще не о чём, лучше не о деньгах думали, а о том кто вместо него в лиге чемпионов играть будет, это потеря
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Д Альбертини
1492611180
Щас начнется, то Промес уходит, то Зобнин.. то еще кого-нибудь покупают из Спартака!
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Mahone
1492620191
В Англию можно,но а в Китай едут просто деньги зарабатывать,отдачи нет
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Dgad
1492668434
Это чтобы отпугнуть ускоглазых от Квинси прописали,)
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