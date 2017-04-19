Промес заменит Санчеса в «Арсенале»

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает ClubCall. В лондонском клубе он призван будет заменить Алексиса Санчеса, который в ближайшее лето может перебраться в другой клуб. В его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Стоит отметить, что прошлым летом «Арсенал» уже пытался приобрести Промеса, но футболист предпочел остаться в России. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.