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Промес заменит Санчеса в «Арсенале»

19 апреля 2017, 09:15
37

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает ClubCall. В лондонском клубе он призван будет заменить Алексиса Санчеса, который в ближайшее лето может перебраться в другой клуб. В его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Стоит отметить, что прошлым летом «Арсенал» уже пытался приобрести Промеса, но футболист предпочел остаться в России. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Спартак Арсенал Промес Квинси
Комментарии (37)
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Gazelvagen877
1492584035
Чупа-чупса им небритого!!!Антоха чистокровный Спартаковец
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Mr. Tony Stark
1492586125
Источник: Бомбардир.ру, вы в курсе что Ковалев из МГПИ переходит в Баварию. Хватить всякую хуйню придумавать
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Atom2020
1492587042
При всем уважении к Промесу, Санчеса он не заменит ... новость попахивает утятиной
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SeniorMoroz91
1492588445
Нехрен ему там делать...АПЛ конечно круто...Но лучше быть звездой в Спартаке,чем игроком ротации в Европе...
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STAFOR13
1492589763
Спартаку надо удержать Промеса для ЛЧ любыми способами чтоб выступить хорошо, а если продавать то по нынешним ценам не меньше чем за 35-40, на эти деньги можно купить замену Квинси, главное непрогадать
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Kulimen
1492589974
А Санчеса в Спартак.
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ivanthebest
1492593156
В ЛЧ Антоха ещё с нами поиграет и поможет команде забраться повыше. А вот после, уже можно будет подумать чтобы продать, т.к. Антоха сам хочет поиграть за границей, но при этом если продавать его в АПЛ, то не меньше чем за 40 лямов... Если там покупают персонажей уровня Гранита Ржаки за 40 лямов фунтов, а он опорник, то на атакующего игрока уровня Промеса зажать бабло не должны, главное только всё грамотно сделать.
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giluxa1963
1492593511
правильно венгеру в раздевалке полы мыть некому а этот губашлеп самое то
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momwig_
1492594099
Это зачем же Промесу так себе карьеру поганить?..
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paracetamol
1492607487
Убитому игроку - убитый клуп!
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