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    Промес заменит Санчеса в «Арсенале»

    Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает ClubCall. В лондонском клубе он призван будет заменить Алексиса Санчеса, который в ближайшее лето может перебраться в другой клуб. В его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Стоит отметить, что прошлым летом «Арсенал» уже пытался приобрести Промеса, но футболист предпочел остаться в России. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 09:15
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 19 апреля 2017, 16:11

      Убитому игроку - убитый клуп!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > paracetamol 19 апреля 2017, 18:18

      бомж, помойся пойди, воняешь шипко!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 19 апреля 2017, 15:13

      Да уж конечно! Откуда такая информация? "Бомбардир.ру" опять "утку" подсовывает! Я что-то не помню, чтобы сотрудники пресс-службы ресурса были в числе аккредитованных спортивных журналистов, которые освещали футбольную приремье лигу Англии.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 19 апреля 2017, 13:03

      Кыш чайки! разлетались )))

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 апреля 2017, 12:28

      Это зачем же Промесу так себе карьеру поганить?..

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 апреля 2017, 12:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      правильно венгеру в раздевалке полы мыть некому а этот губашлеп самое то

      -9
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak > giluxa1963 19 апреля 2017, 17:19

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      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 апреля 2017, 12:12

      В ЛЧ Антоха ещё с нами поиграет и поможет команде забраться повыше. А вот после, уже можно будет подумать чтобы продать, т.к. Антоха сам хочет поиграть за границей, но при этом если продавать его в АПЛ, то не меньше чем за 40 лямов... Если там покупают персонажей уровня Гранита Ржаки за 40 лямов фунтов, а он опорник, то на атакующего игрока уровня Промеса зажать бабло не должны, главное только всё грамотно сделать.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > ivanthebest 19 апреля 2017, 12:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      корочка хлеба в базарный день его цена

      -9
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > giluxa1963 19 апреля 2017, 13:12

      а ты и крошки не стОишь!

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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > 19 апреля 2017, 13:17

      очень жалко будет,если уйдёт! хотя Квинси и говорил,что думать об уходе будет после достижения со "Спартаком" к-либо результата. но ведь чемпион России-маловато!

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > giluxa1963 19 апреля 2017, 13:20

      А твоя цена какая??? А хотя нет, у тебя цены нет, ты просто шлюшка которая бред несёт...

      -1
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      Рейтинг: +3120

      erma > ivanthebest 19 апреля 2017, 16:47

      Все верно, давайте не будем лохами. Лучше не продавать. А если продавать, то так, чтобы потом не было мучительно больно когда Промес будет зажигать в Европе.

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      Рейтинг: +3120

      erma > _Marqella_ 19 апреля 2017, 20:22

      Если его не продавать так резво, повизгивая от удовольствия, то дадут гораздо больше денег. А для Спартака он бесценен.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 12:01

      Сам Квинси говорил вроде про Барселону)

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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 19 апреля 2017, 11:21

      Арсенал мимо ЛЧ в этом году, судя по ситуации на данный момент. а Спартак на 90% уже в группе. думай, Квинси. думай.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 апреля 2017, 11:19

      А Санчеса в Спартак.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 апреля 2017, 11:16

      Спартаку надо удержать Промеса для ЛЧ любыми способами чтоб выступить хорошо, а если продавать то по нынешним ценам не меньше чем за 35-40, на эти деньги можно купить замену Квинси, главное непрогадать

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