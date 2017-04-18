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Черчесов пожелал «Спартаку» выйти в финал еврокубка

18 апреля 2017, 17:14
31

Экс-голкипер и главный тренер «Спартака», а ныне наставник сборной России Станислав Черчесов поздравил красно-белых с 95-летнием. Кроме того, специалист пожелал спартаковцам выйти в финал одного из еврокубковых турниров.

«95 лет – круглая дата. Хотелось бы сделать последний шаг, чтобы выиграть чемпионат. Не только в чемпионате проявлять себя, но и международной арене. Мы три раза были в шаге от финала еврокубков, хотелось бы, чтобы игроки продолжили то, что у нас не получилось», – сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (31)
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Тони Монтана Б
1492525394
ой... из ЛЧ хотя бы на 3ем месте будьте и дойдите до 1/8 ЛЕ =))
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Юрэс
1492525426
Чё-то Я нифига не понял ЧерЧесова : нах дойти до финала? ???? Желай уже тогда ПОБЕДЫ. А что , а вдруг? ?
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drago922
1492525432
надеемся и ждём
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кошмарик
1492525605
Стасег жот.. полуфинал ЛЧ хочет.. обоссаццо..
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Клим Чугункин.
1492525850
Если свирепые Люксембуржские почтальоны,или неуступчивые Датские сантехники не встретятся на пути,то пАчИму бы и нет.
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Наш
1492526091
В Еврокубках всегда болею за наших, не зависимо от клубного пристрастия. Но в то, что Спам пройдёт первый тур ЛЧ, не верю.
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Liverpool#krasnodar
1492527556
Шутник
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Serjoga
1492528732
Мечтатель!
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DZHEK_VOROBEY1987
1492535230
Самое главное выступить достойно и усилиться к лиге чемпионов.
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Болельщик Реал Мадрида
1492535705
Ну про финал еврокубка это конечно он опрометчиво выступил! Я считаю, что ФК "Спартак", пока не готов решать такие амбициозные задачи. ФК "Спартак" при тренере Карэре, конечно преобразился, стал показывать достойную игру, сумел за 15-20 лет заявить и напомнить о том, что он тоже претендент на медали и попаданию в зону ЛЧ, но с таким составом для ЛЧ он слабоват. Даже для игры в ЛЕ, ему необходимо усиление и нормальная ротация состава. Если Федун прислушается к Карэре и проведет трансферную кампанию которую он советует, а я думаю, что он не плохо разбирается в трансферах, итальянские тренеры всегда хороши на трансферном рынке, то у ФК "Спартак", появиться возможность заявить о себе. Конечно о том, чтобы составить конкуренцию топ-клубам Европы в лице Мадрида, "Барселоны", "Атлетико", "Ювентуса" и тд..., говорить рано и нужно быть объективными не стоит, потому, что уровень ФК "Спартак" намного ниже этим клубам и вряд ли когда приблизиться к ним, но провести достойный сезон в ЛЧ, постараться выйти из группы и заработать денег или попасть в ЛЕ, говорить можно.
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