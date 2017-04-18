Черчесов пожелал «Спартаку» выйти в финал еврокубка

Экс-голкипер и главный тренер «Спартака», а ныне наставник сборной России Станислав Черчесов поздравил красно-белых с 95-летнием. Кроме того, специалист пожелал спартаковцам выйти в финал одного из еврокубковых турниров.

«95 лет – круглая дата. Хотелось бы сделать последний шаг, чтобы выиграть чемпионат. Не только в чемпионате проявлять себя, но и международной арене. Мы три раза были в шаге от финала еврокубков, хотелось бы, чтобы игроки продолжили то, что у нас не получилось», – сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.