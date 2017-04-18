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    Черчесов пожелал «Спартаку» выйти в финал еврокубка

    Экс-голкипер и главный тренер «Спартака», а ныне наставник сборной России Станислав Черчесов поздравил красно-белых с 95-летнием. Кроме того, специалист пожелал спартаковцам выйти в финал одного из еврокубковых турниров.

    «95 лет – круглая дата. Хотелось бы сделать последний шаг, чтобы выиграть чемпионат. Не только в чемпионате проявлять себя, но и международной арене. Мы три раза были в шаге от финала еврокубков, хотелось бы, чтобы игроки продолжили то, что у нас не получилось», – сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

    После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 17:14
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +281

      serhz 19 апреля 2017, 08:23

      Главное чтобы в группе Галлен с Аеком не попали .

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 18 апреля 2017, 22:47

      лучше бы сборной чего пожелал.

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      Рейтинг: +315

      ateist90 18 апреля 2017, 20:32

      Ну один евро кубок Спартак уже выиграл, кубок Соли, так что задача максимум уже выполнена. Черчес может быть спокоен.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 апреля 2017, 20:15

      Ну про финал еврокубка это конечно он опрометчиво выступил! Я считаю, что ФК "Спартак", пока не готов решать такие амбициозные задачи. ФК "Спартак" при тренере Карэре, конечно преобразился, стал показывать достойную игру, сумел за 15-20 лет заявить и напомнить о том, что он тоже претендент на медали и попаданию в зону ЛЧ, но с таким составом для ЛЧ он слабоват. Даже для игры в ЛЕ, ему необходимо усиление и нормальная ротация состава. Если Федун прислушается к Карэре и проведет трансферную кампанию которую он советует, а я думаю, что он не плохо разбирается в трансферах, итальянские тренеры всегда хороши на трансферном рынке, то у ФК "Спартак", появиться возможность заявить о себе. Конечно о том, чтобы составить конкуренцию топ-клубам Европы в лице Мадрида, "Барселоны", "Атлетико", "Ювентуса" и тд..., говорить рано и нужно быть объективными не стоит, потому, что уровень ФК "Спартак" намного ниже этим клубам и вряд ли когда приблизиться к ним, но провести достойный сезон в ЛЧ, постараться выйти из группы и заработать денег или попасть в ЛЕ, говорить можно.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Болельщик Реал Мадрида 18 апреля 2017, 20:29

      И это если не говорить о возможном уходе Промеса...Если Спартак в следующем сезоне при выходе в ЛЧ займёт хотя бы 3-е место в группе (при условии что это не будет "группа смерти") и попадёт в ЛЕ, лично я буду считать это хорошим достижением для клуба, потому что шансы действительно стоит оценивать здраво

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > ProstoPolzovatel 18 апреля 2017, 20:30

      Полностью согласен с вашей позицией и считаю ее обоснованной!

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 апреля 2017, 20:07

      Самое главное выступить достойно и усилиться к лиге чемпионов.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 апреля 2017, 19:40

      Если по осени будет такой-же настрой как сейчас, то можно играть и играть до самого новогоднего перерыва ...

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 апреля 2017, 19:28

      давай спартак

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 апреля 2017, 18:28

      Посему так мелко ??? Выиграть сразу прям с ходу !)))) Черч ты не в себе !

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 апреля 2017, 18:18

      Мечтатель!

      2
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 18 апреля 2017, 17:59

      Шутник

      2
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