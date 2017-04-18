«Галатасарай» опроверг информацию о переходе Брумы в «Тоттенхэм»

Хавбек «Галатасарая» Брума не перейдет в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Ранее турецкие СМИ сообщили, что «шпоры» согласовали переход 22-летнего игрока за 12,5 миллионов фунтов стерлингов. Однако в стане «львов» заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Брума перебрался в «Галатасарай» из лиссабонского «Спортинга» в сентябре 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 30 матчей, забив восемь голов и сделав столько же результативных передач. Его действующий контракт истекает в июне 2018 года.