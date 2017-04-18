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    «Галатасарай» опроверг информацию о переходе Брумы в «Тоттенхэм»

    Хавбек «Галатасарая» Брума не перейдет в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Ранее турецкие СМИ сообщили, что «шпоры» согласовали переход 22-летнего игрока за 12,5 миллионов фунтов стерлингов. Однако в стане «львов» заявили, что эта информация не соответствует действительности.

    Брума перебрался в «Галатасарай» из лиссабонского «Спортинга» в сентябре 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 30 матчей, забив восемь голов и сделав столько же результативных передач. Его действующий контракт истекает в июне 2018 года.

    Источник: Goal.com

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    18.04.2017 14:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 апреля 2017, 17:33

      До трансферного окна время есть, ТТХ если захочет кого угодно купят.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 18 апреля 2017, 15:55

      Луческу ждут в Галатасарае

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