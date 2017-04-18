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Черчесов: «Спартаку» остался один шаг до чемпионства»

18 апреля 2017, 01:36
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о матче 23-го тура РФПЛ «Спартак»«Зенит» (2:1).

– Что вас порадовало как тренера сборной России?

– Рад, что никто не получил травму. То, что игроки «Спартака» показывают стабильный уровень. Ну и, наверное, игра эта расставила все точки над «i». Все-таки красно-белые с первых туров стабильно играют в конкурентоспособный футбол, а у «Зенита» был спад. Наверное, справедливо, что «Спартак» одержал минимальную, но победу.

– Что может дать чемпионство «Спартака» нашему первенству?

– То, что «Спартак» будет с титулом после долгого перерыва. Не думаю, что это что-то даст для российского футбола в целом, но для спартаковцев хорошо. Это не произошло, но я уверен, что до этого остался один шаг.

– А для сборной России?

– Хочется, чтобы игроки приехали на сбор перед Кубком конфедераций в хорошем состоянии, несмотря на то, в каком клубе они играют. Чемпионство может завоевать только одна команда, но главное, чтобы этот турнир был правильно воспринят игроками. Чтобы победители долго не праздновали, а те, кто не выиграл – отнеслись к этому с пониманием и не были разочарованы.

Экс-голкипер «Спартака» Черчесов возглавлял московский клуб с июня 2007 года по август 2008.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Мары
1492470183
Если в РФПЛ и есть клуб способный остановить Спартак, то это его полная тёзка из Москвы.
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Каратель помойников
1492473201
ещё 7 шагов,но надо их пройти уверенно,а уже потом отметить как следует
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pegas1276
1492479706
шаг согласен, но как бы не подскользнуться ...
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Томь вперёд
1492484196
Да, уже сложно не выиграть, если только сами...
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simoron81
1492484450
да они заслужили это? всех болельщиков Спартака поздравляю с чемпионством!!!
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Опорник84
1492488490
Шаг еще один и надо обязательно обыграть цска!
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СеняШахты
1492489798
В этом году силён Спартак
Ответить
a-rakhmatov
1492491090
Очень важно обыграть коней)))
Ответить
Мясной Упырь
1492496629
уверен что Черчесов немого завидует
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Д Альбертини
1492498071
до кубка Конфедерации осталось немного..
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