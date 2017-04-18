Черчесов: «Спартаку» остался один шаг до чемпионства»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:1).

– Что вас порадовало как тренера сборной России?

– Рад, что никто не получил травму. То, что игроки «Спартака» показывают стабильный уровень. Ну и, наверное, игра эта расставила все точки над «i». Все-таки красно-белые с первых туров стабильно играют в конкурентоспособный футбол, а у «Зенита» был спад. Наверное, справедливо, что «Спартак» одержал минимальную, но победу.

– Что может дать чемпионство «Спартака» нашему первенству?

– То, что «Спартак» будет с титулом после долгого перерыва. Не думаю, что это что-то даст для российского футбола в целом, но для спартаковцев хорошо. Это не произошло, но я уверен, что до этого остался один шаг.

– А для сборной России?

– Хочется, чтобы игроки приехали на сбор перед Кубком конфедераций в хорошем состоянии, несмотря на то, в каком клубе они играют. Чемпионство может завоевать только одна команда, но главное, чтобы этот турнир был правильно воспринят игроками. Чтобы победители долго не праздновали, а те, кто не выиграл – отнеслись к этому с пониманием и не были разочарованы.

Экс-голкипер «Спартака» Черчесов возглавлял московский клуб с июня 2007 года по август 2008.