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    Черчесов: «Спартаку» остался один шаг до чемпионства»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о матче 23-го тура РФПЛ «Спартак»«Зенит» (2:1).

    – Что вас порадовало как тренера сборной России?

    – Рад, что никто не получил травму. То, что игроки «Спартака» показывают стабильный уровень. Ну и, наверное, игра эта расставила все точки над «i». Все-таки красно-белые с первых туров стабильно играют в конкурентоспособный футбол, а у «Зенита» был спад. Наверное, справедливо, что «Спартак» одержал минимальную, но победу.

    – Что может дать чемпионство «Спартака» нашему первенству?

    – То, что «Спартак» будет с титулом после долгого перерыва. Не думаю, что это что-то даст для российского футбола в целом, но для спартаковцев хорошо. Это не произошло, но я уверен, что до этого остался один шаг.

    – А для сборной России?

    – Хочется, чтобы игроки приехали на сбор перед Кубком конфедераций в хорошем состоянии, несмотря на то, в каком клубе они играют. Чемпионство может завоевать только одна команда, но главное, чтобы этот турнир был правильно воспринят игроками. Чтобы победители долго не праздновали, а те, кто не выиграл – отнеслись к этому с пониманием и не были разочарованы.

    Экс-голкипер «Спартака» Черчесов возглавлял московский клуб с июня 2007 года по август 2008.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2017 01:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 18 апреля 2017, 09:47

      до кубка Конфедерации осталось немного..

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 апреля 2017, 09:23

      уверен что Черчесов немого завидует

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 08:50

      впереди цска и ростов, после 30 апреля всё будет либо очевидно, либо интрига. пока радуемся и этому

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 апреля 2017, 08:28

      он уже на 1 месте!!!!!!!!!!!без одного шага

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 апреля 2017, 07:51

      Очень важно обыграть коней)))

      1
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 18 апреля 2017, 07:29

      В этом году силён Спартак

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 апреля 2017, 07:08

      Шаг еще один и надо обязательно обыграть цска!

      1
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 18 апреля 2017, 06:10

      долгл шли

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 18 апреля 2017, 06:00

      да они заслужили это? всех болельщиков Спартака поздравляю с чемпионством!!!

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 18 апреля 2017, 05:56

      Да, уже сложно не выиграть, если только сами...

      1
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