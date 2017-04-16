Ибрагимович и Мхитарян – в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч против «Челси»

Стали известны стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Янг.

Запасные: Ромеро, Шоу, Блинд, Фосу-Менса, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович.

«Челси»: Бегович, Аспиликуэта, Кэхилл, Давид Луис, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Коста, Азар.

Запасные: Эдуарду, Терри, Зума, Фабрегас, Виллиан, Лофтус-Чик, Батшуайи.

Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

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