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    Ибрагимович и Мхитарян – в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч против «Челси»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Янг.

    Запасные: Ромеро, Шоу, Блинд, Фосу-Менса, Мхитарян, Кэррик, Ибрагимович.

    «Челси»: Бегович, Аспиликуэта, Кэхилл, Давид Луис, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Коста, Азар.

    Запасные: Эдуарду, Терри, Зума, Фабрегас, Виллиан, Лофтус-Чик, Батшуайи.

    Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

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    Источник: Twitter

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    16.04.2017 17:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Baich 16 апреля 2017, 19:05

      Специально оставили чтоб добить Челси в конце!

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      Рейтинг: +54

      Evklid 16 апреля 2017, 17:52

      Довыпендривался Ибрахимович

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