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    Президент «Лиона» направился в эпицентр столкновений с фанатами «Бешикташа»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола отправился в эпицентр столкновений между болельщиками французского клуба и фанатами «Бешикташа» на стадионе «Стад де Люмьер» перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы.

    Отметим, что начало игры было отложено из-за действий турецкой стороны, которая закидала болельщиков хозяев петардами и вынудила их выбежать на поле.

    Напомним, встреча должна была начаться в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    13.04.2017 22:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 апреля 2017, 09:04

      Ну, что тут могу сказать........Турки полудурки)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      MGG 14 апреля 2017, 08:35

      Дикие турки впервые хоть куда то прошли и сразу такое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Milaninho 14 апреля 2017, 07:07

      Фанатики-ебанатики

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 апреля 2017, 05:48

      Турки совсем безбашенные.

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 14 апреля 2017, 01:32

      У нас не всё и так уж плохо...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 13 апреля 2017, 22:57

      Приехали турки в гости...таких долбоебов только в Антарктиду ссылать...и пускай там снежками друг в друга кидают

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