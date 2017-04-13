Президент «Лиона» направился в эпицентр столкновений с фанатами «Бешикташа»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола отправился в эпицентр столкновений между болельщиками французского клуба и фанатами «Бешикташа» на стадионе «Стад де Люмьер» перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы.

Отметим, что начало игры было отложено из-за действий турецкой стороны, которая закидала болельщиков хозяев петардами и вынудила их выбежать на поле.

Напомним, встреча должна была начаться в 22:05 по московскому времени.