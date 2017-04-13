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    Куман: «Лукаку сказал мне, что не будет продлевать контракт с «Эвертоном»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что нападающий Ромелу Лукаку сообщил о своем намерении не продлевать контракт с английским клубом.

    Напомним, действующее соглашение 23-летнего бельгийца с командой рассчитано до лета 2019 года.

    «Он сказал мне, что не будет продлевать контракт с «Эвертоном». Где он хочет продолжить карьеру? Я не знаю», – сказал Куман.

    В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Эвертон» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 23 гола и пять результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    13.04.2017 21:17
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