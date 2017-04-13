Куман: «Лукаку сказал мне, что не будет продлевать контракт с «Эвертоном»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что нападающий Ромелу Лукаку сообщил о своем намерении не продлевать контракт с английским клубом.

Напомним, действующее соглашение 23-летнего бельгийца с командой рассчитано до лета 2019 года.

«Он сказал мне, что не будет продлевать контракт с «Эвертоном». Где он хочет продолжить карьеру? Я не знаю», – сказал Куман.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Эвертон» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 23 гола и пять результативных передач.