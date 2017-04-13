Берлускони: «Прощай, «Милан»

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони попрощался с командой, акции на которую продал компании Rossoneri Sport Investment Lux. Отметим, что сумма сделки составила 740 миллионов евро.

«Спустя более 30 лет я покидаю пост президента «Милана». Для меня это болезненный и эмоциональный момент. Но я понимаю, что не могу больше поддерживать команду, чтобы сохранять клуб на вершине итальянского и мирового футбола. Я не забуду те эмоции, которые дал мне «Милан», и тех людей, с которыми работал», – сказал Берлускони.

Напомним, что Берлускони управлял «Миланом» в течение 31 года. За это время итальянский клуб выиграл в общей сложности 29 трофеев.