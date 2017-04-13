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    Берлускони: «Прощай, «Милан»

    Владелец «Милана» Сильвио Берлускони попрощался с командой, акции на которую продал компании Rossoneri Sport Investment Lux. Отметим, что сумма сделки составила 740 миллионов евро.

    «Спустя более 30 лет я покидаю пост президента «Милана». Для меня это болезненный и эмоциональный момент. Но я понимаю, что не могу больше поддерживать команду, чтобы сохранять клуб на вершине итальянского и мирового футбола. Я не забуду те эмоции, которые дал мне «Милан», и тех людей, с которыми работал», – сказал Берлускони.

    Напомним, что Берлускони управлял «Миланом» в течение 31 года. За это время итальянский клуб выиграл в общей сложности 29 трофеев.

    Источник: Football Italia

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    13.04.2017 18:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32

      milanium 14 апреля 2017, 07:54

      Прощай Берл. Именно во время твоего управление Миланом мы были влюблены в этот самый лучший и мужской клуб

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 апреля 2017, 19:00

      Скоро ждите Милан в ЛЧ..)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Френки_Б 13 апреля 2017, 18:35

      740 лямов...мне бы поллямчика на всю жизнь хватило....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy > Френки_Б 13 апреля 2017, 19:39

      Штук по 60 рублей в месяц если зарабатывать то столько и выйдет, до пенсии)

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