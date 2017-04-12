«Арсенал» получит около 200 миллионов на летние трансферы

На продажу - Оспина, Уилшер, Санчес, Озил, Чемберлен, Перес, Бельерин, Жиру - вот вам и 200 лямов 9даже больше) на покупку игрочка в районе 10 лямчиков для "усиления" состава. И в следующем сезоне мы уверенно шагнем во вторую десятку АПЛ.
КРАСОТА !!!!!!
Руководство «Арсенала» намерено выделить до 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава во время летнего трансферного окна.
Сообщается, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер подпишет с командой новый двухлетний контракт и будет курировать продажу ряда игроков. В частности, речь идет о вратаре Давиде Оспине, полузащитнике Джеке Уилшире и нападающем Оливье Жиру.
На данный момент лондонский клуб занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 54 очка.