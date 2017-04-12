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«Арсенал» получит около 200 миллионов на летние трансферы

12 апреля 2017, 17:00
15

Руководство «Арсенала» намерено выделить до 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер подпишет с командой новый двухлетний контракт и будет курировать продажу ряда игроков. В частности, речь идет о вратаре Давиде Оспине, полузащитнике Джеке Уилшире и нападающем Оливье Жиру.

На данный момент лондонский клуб занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 54 очка.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (15)
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Аристократ Олжик
1492007143
Откуда эта космическая цифра??? 200 миллионов . . . Руководители клубов АПЛ, что другой цифры не знают, из года в год, тока 200 лям и выделяют . . . Хоть бы кто нибудь сказал бы, 201 или 205 лям . . . 200 у всех заело . . . А Арсеналу нужны игроки, как минимум два игрока, каждый из которых стоит по 100 лям . . . А Жиру в Марсель перейти бы, вот он реально нужный игрок на Велодроме
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MaxOfMobbDeep
1492007242
С выходом тульского арсенала в РФПЛ вы бы теперь уточняли в новостях, какой именно арсенал :) А то сидишь, гадаешь, тульский или из Лондона, 200 млн рублей или фунтов
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BAIv
1492007699
200 как раз на Неймара, главное его психология и т.д и т.п подходит Венгеру
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ruverzema29rus
1492008065
потратит то все равно 20
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Челнинец
1492008457
и все равно купят шлак, кроме Санчеса так и не купили кто бы усилили состав!
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Зэб
1492009725
За 20 лет работы в Арсенале,потратил(ПРОС*АЛ) в разы больше,и всего лишь 3 чемпионства.Сам не уйдет пока его не уйдут.
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maksspartak
1492010810
Арсенал просто сейчас страдает ((( Арсена надо убирать срочно , но он хочет повторить карьеру Фергисона что бы не метаться из клуба в клуб. Венгер добро пожаловать в ФНЛ
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Dellleone
1492011051
Я уж думал Тульский Арсенал ((((
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greedytoski
1492026451
клоуны. уже даже и не смешно. тут уж как у жванецкого - "может что то в консерватории подправить?" пока венгер у руля никакие вливания им не помогут.
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greedytoski
1492027423
а вот ДайлиМайл пишет сегодня что совет директоров разделился во мениях на счет продления котракта с венгером... и некоторые боссы уже больше не хотят его оставлять. окончательно решение типа отложено до конца сезона.
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