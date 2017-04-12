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    «Арсенал» получит около 200 миллионов на летние трансферы

    Руководство «Арсенала» намерено выделить до 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава во время летнего трансферного окна.

    Сообщается, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер подпишет с командой новый двухлетний контракт и будет курировать продажу ряда игроков. В частности, речь идет о вратаре Давиде Оспине, полузащитнике Джеке Уилшире и нападающем Оливье Жиру.

    На данный момент лондонский клуб занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 54 очка.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.04.2017 17:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +421

      LMI 13 апреля 2017, 09:30

      На продажу - Оспина, Уилшер, Санчес, Озил, Чемберлен, Перес, Бельерин, Жиру - вот вам и 200 лямов 9даже больше) на покупку игрочка в районе 10 лямчиков для "усиления" состава. И в следующем сезоне мы уверенно шагнем во вторую десятку АПЛ.
      КРАСОТА !!!!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 12 апреля 2017, 23:03

      а вот ДайлиМайл пишет сегодня что совет директоров разделился во мениях на счет продления котракта с венгером... и некоторые боссы уже больше не хотят его оставлять. окончательно решение типа отложено до конца сезона.

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      Рейтинг: +30

      greedytoski 12 апреля 2017, 22:47

      клоуны. уже даже и не смешно. тут уж как у жванецкого - "может что то в консерватории подправить?" пока венгер у руля никакие вливания им не помогут.

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 12 апреля 2017, 19:45

      Какой год подряд уже им дают 200 млн.? Венгер говорил, что можем себе позволить Месси купить.

      0
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 12 апреля 2017, 19:12

      И потеряет Озила и Санчеса...

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 12 апреля 2017, 18:30

      Я уж думал Тульский Арсенал ((((

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > gosproektikabinet 12 апреля 2017, 20:25

      Весь город прлдать и еще столько же добавить...

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 апреля 2017, 18:26

      Арсенал просто сейчас страдает ((( Арсена надо убирать срочно , но он хочет повторить карьеру Фергисона что бы не метаться из клуба в клуб. Венгер добро пожаловать в ФНЛ

      -1
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      Рейтинг: +222

      Зэб 12 апреля 2017, 18:08

      За 20 лет работы в Арсенале,потратил(ПРОС*АЛ) в разы больше,и всего лишь 3 чемпионства.Сам не уйдет пока его не уйдут.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 12 апреля 2017, 17:47

      и все равно купят шлак, кроме Санчеса так и не купили кто бы усилили состав!

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 12 апреля 2017, 17:41

      потратит то все равно 20

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