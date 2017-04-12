«Арсенал» получит около 200 миллионов на летние трансферы

Руководство «Арсенала» намерено выделить до 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер подпишет с командой новый двухлетний контракт и будет курировать продажу ряда игроков. В частности, речь идет о вратаре Давиде Оспине, полузащитнике Джеке Уилшире и нападающем Оливье Жиру.

На данный момент лондонский клуб занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, имея в активе 54 очка.