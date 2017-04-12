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    Вторая команда «Локомотива» будет называться «Локомотив-Казанка»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что вторая команда железнодорожников будет носить название «Локомотив-Казанка». Московский клуб в следующем сезоне будет заявлен в ПФЛ.

    «Вторая команда — дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Мы активно готовимся к запуску проекта. До презентации и заявки в ПФЛ не хотелось бы раскрывать всех секретов. Но можно говорить о том, что команда получит название «Локомотив-Казанка», в котором вторая часть — дань прародителю нашего клуба.

    «Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе сегодняшней молодежки. Домашние матчи будут проводиться на Малой спортивной арене в Черкизове. На лето запланированы работы по укладке синтетического газона последнего поколения.

    Что касается тренерского состава, то в настоящее время рассматривается ряд кандидатур», — сказал Геркус.

    Источник: ТАСС

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    12.04.2017 12:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 13 апреля 2017, 19:04

      Требую переименования "ФК Спартак-2" в "Спартак-Пищевик"

      -1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 апреля 2017, 07:53

      А Локомотив-2 не судьба назвать? как спартак и зенит)

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Lev Aleks 13 апреля 2017, 09:46

      Как Барселона "Б")))

      Вообще, "Казанка" - историческое название, первое самое у Локо, 1922 вроде год

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > LokoGoGo 13 апреля 2017, 09:50

      блин, а я даже и не знал, за Локо с 1994 года болею))))думаешь банально звучит Локо-2?)))

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Lev Aleks 13 апреля 2017, 10:51

      была уже команда "Локомотив-2", я как-то даже участвовал в конкурсе эмблем)

      бывший российский футбольный клуб из Москвы. Основан в 2008 году. Являлся фарм-клубом «Локомотива».

      Генеральным спонсором команды была ОАО «Федеральная грузовая компания» (ОАО «ФГК»)[4].

      В июле 2014 года был расформирован в связи с невыполнением поставленных турнирных задач.
      Если не ошибаюсь, Пашинин тренерскую карьеру оттуда и начал

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 апреля 2017, 23:55

      «Локомотив-Казанка»? Татары играть будут чтоль? Так их и в Рубине не хватает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 12 апреля 2017, 14:33

      Бесполое какое-то название)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 12 апреля 2017, 14:32

      Вот и как после этого налаживать маркетинг и менеджмент. У всех клубов название дублей, нормальное и только в России, выдумывают всякую ерунду. Еще обзовите команду "Стюардесой".

      -3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Болельщик Реал Мадрида 12 апреля 2017, 15:18

      вообще то здесь все логично... исконное название клуба Казанка в честь того, что клуб был создан на основе Московско-Казанской железной дороги

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Болельщик Реал Мадрида 12 апреля 2017, 15:29

      между прочим как фанату Реала стыдно не знать, что у самих вторая команда называется Реал Мадрид Кастилья в честь одного из старейших регионов Испании тоже двойное название у кантеры Реала...так что не только в России "выдумывают всякую ерунду"

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      Рейтинг: +1318

      Казак88 12 апреля 2017, 13:18

      Я бы еще понял "Рубин-Казанька"

      1
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 12 апреля 2017, 12:39

      Был же "Локомотив-2", детище Наумова. Нет ведь, ликвидировали зачем-то. Посмотрим, что из этого получится.

      1
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      Рейтинг: +415

      Влад-20 12 апреля 2017, 12:37

      ФК "паровозик из Черкизова"

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 12 апреля 2017, 12:30

      По моему казанка - это дюралевая моторная лодка! До появления ямах ездили мы на них на Вихрях...

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 апреля 2017, 12:26

      А это нормально, что клуб сразу заявляется в ПФЛ, миную любительскую лигу?

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба > bset 12 апреля 2017, 12:32

      Действительно!

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Чеба 12 апреля 2017, 13:20

      а с чего ты взял, что в ПФЛ нужно пробиваться через ЛФЛ?
      у кого есть бабки на проф.команду и может выполнить требования - тот может заявиться в ПФЛ.
      если у тебя нет бабок на это, но есть желание играть в футбол и участвовать в соревнованиях - то вот тебе ЛФЛ

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