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  • Вторая команда «Локомотива» будет называться «Локомотив-Казанка»

Вторая команда «Локомотива» будет называться «Локомотив-Казанка»

12 апреля 2017, 12:20
20

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что вторая команда железнодорожников будет носить название «Локомотив-Казанка». Московский клуб в следующем сезоне будет заявлен в ПФЛ.

«Вторая команда — дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Мы активно готовимся к запуску проекта. До презентации и заявки в ПФЛ не хотелось бы раскрывать всех секретов. Но можно говорить о том, что команда получит название «Локомотив-Казанка», в котором вторая часть — дань прародителю нашего клуба.

«Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе сегодняшней молодежки. Домашние матчи будут проводиться на Малой спортивной арене в Черкизове. На лето запланированы работы по укладке синтетического газона последнего поколения.

Что касается тренерского состава, то в настоящее время рассматривается ряд кандидатур», — сказал Геркус.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (20)
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bset
1491989189
А это нормально, что клуб сразу заявляется в ПФЛ, миную любительскую лигу?
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Амба Нагорск
1491989439
По моему казанка - это дюралевая моторная лодка! До появления ямах ездили мы на них на Вихрях...
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Влад-20
1491989820
ФК "паровозик из Черкизова"
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Вервольф
1491989992
Был же "Локомотив-2", детище Наумова. Нет ведь, ликвидировали зачем-то. Посмотрим, что из этого получится.
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Казак88
1491992295
Я бы еще понял "Рубин-Казанька"
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Болельщик Реал Мадрида
1491996738
Вот и как после этого налаживать маркетинг и менеджмент. У всех клубов название дублей, нормальное и только в России, выдумывают всякую ерунду. Еще обзовите команду "Стюардесой".
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zadira56
1491996820
Бесполое какое-то название)
Ответить
paracetamol
1492030536
«Локомотив-Казанка»? Татары играть будут чтоль? Так их и в Рубине не хватает.
Ответить
Lev Aleks
1492059203
А Локомотив-2 не судьба назвать? как спартак и зенит)
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wobaekat
1492099497
Требую переименования "ФК Спартак-2" в "Спартак-Пищевик"
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