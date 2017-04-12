Вторая команда «Локомотива» будет называться «Локомотив-Казанка»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что вторая команда железнодорожников будет носить название «Локомотив-Казанка». Московский клуб в следующем сезоне будет заявлен в ПФЛ.

«Вторая команда — дело не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Мы активно готовимся к запуску проекта. До презентации и заявки в ПФЛ не хотелось бы раскрывать всех секретов. Но можно говорить о том, что команда получит название «Локомотив-Казанка», в котором вторая часть — дань прародителю нашего клуба.

«Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе сегодняшней молодежки. Домашние матчи будут проводиться на Малой спортивной арене в Черкизове. На лето запланированы работы по укладке синтетического газона последнего поколения.

Что касается тренерского состава, то в настоящее время рассматривается ряд кандидатур», — сказал Геркус.