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    Чеферин поддержал решение перенести матч «Боруссия» – «Монако» на среду

    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он встревожен взрывами, произошедшими в Дортмунде, а также поддержал решение о переносе матча «Боруссия»«Монако» на среду.

    «Я был глубоко встревожен взрывами, которые произошли сегодня в Дортмунде. Решение перенести матч на среду – абсолютно правильное, мы всегда должны ставить на первое место безопасность болельщиков, сотрудников команды и футболистов. Я бы хотел выразить свою искреннюю признательность представителям «Боруссии» и «Монако», местным правоохранительным органам и болельщикам за их сотрудничество на этом поле», – сказал Чеферин.

    Встреча состоится 12 апреля в 19:45 по московскому времени.

    Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

    Источник: Twitter

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    12.04.2017 01:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 апреля 2017, 10:52

      ну вот немцем "подарок "от террористов прилетел что бы Меркель им задницу не лизала

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 апреля 2017, 06:13

      ....и не только на среду
      а вообще в Россию,
      устроить тест Крестовскому и Мульке ,заодно))))

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