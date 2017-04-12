Чеферин поддержал решение перенести матч «Боруссия» – «Монако» на среду

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он встревожен взрывами, произошедшими в Дортмунде, а также поддержал решение о переносе матча «Боруссия» – «Монако» на среду.

«Я был глубоко встревожен взрывами, которые произошли сегодня в Дортмунде. Решение перенести матч на среду – абсолютно правильное, мы всегда должны ставить на первое место безопасность болельщиков, сотрудников команды и футболистов. Я бы хотел выразить свою искреннюю признательность представителям «Боруссии» и «Монако», местным правоохранительным органам и болельщикам за их сотрудничество на этом поле», – сказал Чеферин.

Встреча состоится 12 апреля в 19:45 по московскому времени.

Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное