«Боруссия» готова помочь болельщикам «Монако» временным жильем в Дортмунде

Руководство «Боруссии» выступило с инициативой помочь болельщикам «Монако» с временным жильем в Дортмунде. Напомним, встреча команд в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов была перенесена на 12 апреля из-за взрыва, произошедшего вблизи автобуса немецкого клуба.

В результате взрывов пострадал испанский защитник дортмундцев Марк Бартра. С порезами он был доставлен в больницу, однако игрок избежал серьезных травм.

Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное