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    «Боруссия» готова помочь болельщикам «Монако» временным жильем в Дортмунде

    Руководство «Боруссии» выступило с инициативой помочь болельщикам «Монако» с временным жильем в Дортмунде. Напомним, встреча команд в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов была перенесена на 12 апреля из-за взрыва, произошедшего вблизи автобуса немецкого клуба.

    В результате взрывов пострадал испанский защитник дортмундцев Марк Бартра. С порезами он был доставлен в больницу, однако игрок избежал серьезных травм.

    Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

    Матч «Боруссии» и «Монако» перенесен из-за взрыва бомбы. Главное

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    11.04.2017 23:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 11 апреля 2017, 23:58

      У Монако такие болельщики которве могут позволить себе помочь руеаводству Боруссии с временным проживание в Дортмунде и не только в нем.

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