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    Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит встречу против «Реала»

    Нападающий «Барселоны» Неймар получил дисквалификацию на три матча Примеры после удаления в матче против «Малаги» (0:2), сообщает пресс-служба Федерации футбола Испании.

    Подобное наказание форвард понес за аплодисменты в адрес арбитра после показанной ему красной карточки. Таким образом, бразилец пропустит матчи национального первенства против «Реала Сосьедад» (15 апреля), мадридского «Реала» (23 апреля) и «Осасуны» (26 апреля). Сообщается, что каталонский клуб намерен опротестовать данное решение дисциплинарной комиссии.

    В текущем сезоне на счету Неймара 26 матчей, девять голов и 14 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2017 19:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 12 апреля 2017, 13:55

      Мдааа в Англии бы за тот игровой момент максимум желтую дали бы, я не болею за Барсу или Реал, но Эль Классико нельзя было лишать такого игрока как Неймар...

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 апреля 2017, 00:26

      Боятся реал оставить 5 год без чемпионства

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 апреля 2017, 21:03

      Так может он осознал, что удаление было по делу, и поаплодировал судье, потому что тот принял правильное решение?

      1
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 11 апреля 2017, 20:53

      Ахххх как жи боится мадрид поражения

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez > FCSM#REDWHITE# 13 апреля 2017, 00:16

      Причем тут Мадрид то? Неймар получил красную в игре с Малагой в котором проиграли 0-2

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 апреля 2017, 20:34

      я думаю барсе и так ничего не светило бы в мадриде. Но это совсем уже перебор, ну поаплодировал и что??? травму никому не нанес, опасно не сыграл, никто не пострадал, за что 3 ИГРЫ??? Интересно, а когда судьям говорят что они 3,14дарасы, это их меньше обижает чем овации???

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Павел Буре 12 апреля 2017, 00:26

      Мадриде реалу ужас ждет там кроме рамаса никто не играет

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 11 апреля 2017, 20:28

      все по делу...психовать не надо и эмоции свои показывать.............

      -2
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > Andrering87 11 апреля 2017, 23:56

      Может вообще футболистам любое проявление эмоций запретить? За празднования голов тоже на 3 матча выпиливать, вот здорово!

      -1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 11 апреля 2017, 20:17

      Уе6ки испанские, что судьи, что кабинетные черти) За такое на три матча убирать...

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