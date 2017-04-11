Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит встречу против «Реала»

Нападающий «Барселоны» Неймар получил дисквалификацию на три матча Примеры после удаления в матче против «Малаги» (0:2), сообщает пресс-служба Федерации футбола Испании.

Подобное наказание форвард понес за аплодисменты в адрес арбитра после показанной ему красной карточки. Таким образом, бразилец пропустит матчи национального первенства против «Реала Сосьедад» (15 апреля), мадридского «Реала» (23 апреля) и «Осасуны» (26 апреля). Сообщается, что каталонский клуб намерен опротестовать данное решение дисциплинарной комиссии.

В текущем сезоне на счету Неймара 26 матчей, девять голов и 14 голевых передач.