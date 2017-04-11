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  • Курбатов: «На поле «Лужников» уже можно проводить матчи, в скором времени стадион будет сдан»

Курбатов: «На поле «Лужников» уже можно проводить матчи, в скором времени стадион будет сдан»

11 апреля 2017, 14:26
4

Как заявил начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов, реконструкция стадиона «Лужники» находится в финальной стадии. По его словам, сдача арены в эксплуатацию должна состояться в скором времени.

«Стадион находится в высокой степени готовности, все строительные работы завершены, а на футбольном поле уже можно проводить матчи, – цитирует Курбатова stroi.mos.ru. – На самом стадионе завершается пуско-наладка оборудования. Я думаю, в скором времени стадион будет сдан», – сказал Курбатов.

Напомним, что в «Лужниках» пройдет матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года.

Источник: Stroi.mos.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (4)
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vladimir-7
1491910699
"На стадионе завершается пуско-наладка оборудования. В скором времени стадион будет сдан", а С. Собянин уже готов показаться перед камерой и даже шнурки на ботинках погладил.
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Nesterenko
1491911022
Надеюсь, там сейчас не синтетика лежит?
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