Курбатов: «На поле «Лужников» уже можно проводить матчи, в скором времени стадион будет сдан»

Как заявил начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов, реконструкция стадиона «Лужники» находится в финальной стадии. По его словам, сдача арены в эксплуатацию должна состояться в скором времени.

«Стадион находится в высокой степени готовности, все строительные работы завершены, а на футбольном поле уже можно проводить матчи, – цитирует Курбатова stroi.mos.ru. – На самом стадионе завершается пуско-наладка оборудования. Я думаю, в скором времени стадион будет сдан», – сказал Курбатов.

Напомним, что в «Лужниках» пройдет матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года.