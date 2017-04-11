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    Курбатов: «На поле «Лужников» уже можно проводить матчи, в скором времени стадион будет сдан»

    Как заявил начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов, реконструкция стадиона «Лужники» находится в финальной стадии. По его словам, сдача арены в эксплуатацию должна состояться в скором времени.

    «Стадион находится в высокой степени готовности, все строительные работы завершены, а на футбольном поле уже можно проводить матчи, – цитирует Курбатова stroi.mos.ru. – На самом стадионе завершается пуско-наладка оборудования. Я думаю, в скором времени стадион будет сдан», – сказал Курбатов.

    Напомним, что в «Лужниках» пройдет матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года.

    Источник: Stroi.mos.ru

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    11.04.2017 14:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 апреля 2017, 14:43

      Надеюсь, там сейчас не синтетика лежит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 апреля 2017, 14:38

      "На стадионе завершается пуско-наладка оборудования. В скором времени стадион
      будет сдан", а С. Собянин уже готов показаться перед камерой и даже шнурки на ботинках погладил.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > vladimir-7 11 апреля 2017, 15:59

      И что имеешь против Собянина? Правильный мужик. В Тюмени у нас его до сих пор с благодарностью вспоминают, и за него горой

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > turist82 11 апреля 2017, 16:40

      Возьмите вТюмень этого правильного мужика, он в Москве
      выборы проиграл, но всё равно его воткнули МЭРом. Что
      касается почему город не доволен Собяниным, то это отдельный
      разговор.

      -1
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