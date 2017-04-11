«Урал» достиг договоренности с Павлюченко о новом соглашении

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что «шмели» достигли предварительной договоренности с нападающим Романом Павлюченко о продлении контракта. Нынешнее соглашение 35-летнего форварда с екатеринбуржцами истекает в июне.
«Контракт мы перезаключим, уже обо всем договорились. Роман хочет этого, мы тоже, сейчас он игрок футбольного клуба «Урал». Все будет нормально», – сказал Иванов.
Павлюченко перешел в «Урал» летом 2016 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17-ти матчах, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.
Источник: ТАСС
В ЛОКО ему не позволили это сделать.... В Кубани противников было меньше ... Урал пока тоже не хочет, но у Ромы есть ещё шанс... тем более контракт переподписан