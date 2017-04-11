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    «Урал» достиг договоренности с Павлюченко о новом соглашении

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что «шмели» достигли предварительной договоренности с нападающим Романом Павлюченко о продлении контракта. Нынешнее соглашение 35-летнего форварда с екатеринбуржцами истекает в июне.

    «Контракт мы перезаключим, уже обо всем договорились. Роман хочет этого, мы тоже, сейчас он игрок футбольного клуба «Урал». Все будет нормально», – сказал Иванов.

    Павлюченко перешел в «Урал» летом 2016 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17-ти матчах, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    11.04.2017 14:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +673

      life85 11 апреля 2017, 15:42

      3 мяча в 17 матчах , какой молодец ! ! !

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 апреля 2017, 15:26

      за первый сезон Екатеринбург не понял,что Рома заключил тайный контракт с Ефремовым на поставку клубов РФПЛ в ФНЛ ещё когда играл в Локомотиве..

      В ЛОКО ему не позволили это сделать.... В Кубани противников было меньше ... Урал пока тоже не хочет, но у Ромы есть ещё шанс... тем более контракт переподписан

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > семёнычев 11 апреля 2017, 17:45

      Заговор?

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Karpathian 11 апреля 2017, 19:02

      какой заговор?))))) за деньги))))

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > семёнычев 11 апреля 2017, 19:45

      да я ж шучу, ну :)

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