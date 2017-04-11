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    Алексис Санчес устал от Лондона и хочет поработать с Гвардиолой

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, вероятнее всего, покинет «канониров» по завершении сезона. Чилиец сообщил своим друзьям и семье, что устал от Лондона. При этом 28-летний игрок выразил заинтересованность в сотрудничестве с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, под руководством которого он выступал в «Барселоне».

    Ранее сообщалось, что «горожане» хотят видеть форварда в своих рядах и готовы предложить за него около 60 миллионов евро. Текущее соглашение Санчеса с красно-белыми рассчитано до июня 2018 года.

    В нынешнем сезоне чилийский футболист принял участие 41-м матче, записав в свой актив 22 гола и 18 результативных передач.

    Источник: A Bola

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    11.04.2017 13:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1049

      mig28 11 апреля 2017, 17:10

      Вряд ли устал от города)) Скорее от нынешней команды)

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > mig28 12 апреля 2017, 10:12

      он тонко намекнул, что в другой клуб Лондона переходить не хочет :)

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > hellkid 12 апреля 2017, 13:58

      Да-да!)

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 апреля 2017, 15:22

      Из Арсенала в Сити дорожка натоптана.

      -1
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 11 апреля 2017, 14:52

      Санчесу в Арсенале делать нечего, но и Сити не лучший вариант. В Сити очень хорошая молодежь в атакующей линий, Санчес им особо и не нужен.

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