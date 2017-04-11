Алексис Санчес устал от Лондона и хочет поработать с Гвардиолой

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, вероятнее всего, покинет «канониров» по завершении сезона. Чилиец сообщил своим друзьям и семье, что устал от Лондона. При этом 28-летний игрок выразил заинтересованность в сотрудничестве с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, под руководством которого он выступал в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «горожане» хотят видеть форварда в своих рядах и готовы предложить за него около 60 миллионов евро. Текущее соглашение Санчеса с красно-белыми рассчитано до июня 2018 года.

В нынешнем сезоне чилийский футболист принял участие 41-м матче, записав в свой актив 22 гола и 18 результативных передач.