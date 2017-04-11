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    Кавани выдвинул условия «ПСЖ» по продлению контракта

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани выдвинул условия по новому контракту с французским клубом. Сообщается, что уругвайский футболист намерен продлить соглашение с парижанами до 2020 года.

    30-летний форвард хочет, чтобы в новом трудовом договоре не были прописаны наказания за позднее возвращение в расположение команды после выходных и отпусков, а также были улучшены условия использования имиджевых прав. Кроме того, игрок настаивает на том, чтобы «ПСЖ» оплачивал его налоги в стране.

    В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Кавани записал на свой счет 29 голов в 29 матчах.

    Источник: Goal.com

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    11.04.2017 09:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +73

      Фесс 11 апреля 2017, 13:12

      банальная наглость, как по мне. Налоги дело договорное. А вот "приезжаю когда хочу"... Это уже перебор.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 апреля 2017, 11:19

      Ого)Ничего так требования)

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 11 апреля 2017, 10:04

      Кавани находится сейчас в потрясающей форме, забивая голы на любой вкус. Но, дисциплина в клубе должна быть и налоги, как свидетельствует практика (законодательство) в других странах, оплачиваются самим игроком. Впрочем, может он и по своему прав, ведь много денег не бывает.

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