Кавани выдвинул условия «ПСЖ» по продлению контракта

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани выдвинул условия по новому контракту с французским клубом. Сообщается, что уругвайский футболист намерен продлить соглашение с парижанами до 2020 года.

30-летний форвард хочет, чтобы в новом трудовом договоре не были прописаны наказания за позднее возвращение в расположение команды после выходных и отпусков, а также были улучшены условия использования имиджевых прав. Кроме того, игрок настаивает на том, чтобы «ПСЖ» оплачивал его налоги в стране.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Кавани записал на свой счет 29 голов в 29 матчах.