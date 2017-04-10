Неймар может пропустить матч с «Реалом» из-за дисквалификации

Нападающий «Барселоны» Неймар, удаленный во встрече 31-го тура Примеры с «Малагой» (0:2), может не сыграть в Эль Класико.

Сообщается, что к стандартной дисквалификации на одну игру судейский комитет футбольной федерации Испании решил прибавить еще два матча по причине издевательских аплодисментов со стороны бразильца в адрес главного арбитра поединка с «медузами» в момент уходя с поля.

Таким образом, 25-летний футболист не сможет помочь сине-гранатовым в играх с «Реалом Сосьедад», «Реалом» и «Осасуной».

По информации источника, официально о трехматчевом отстранении Неймара будет объявлено завтра, 11 апреля. При этом отмечается, что вероятная апелляция на это решение со стороны каталонцев удовлетворена, скорее всего, не будет.

В нынешнем сезоне Неймар провел 38 поединков, записав на свой счет 15 голов и 24 результативные передачи.