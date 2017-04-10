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    Неймар может пропустить матч с «Реалом» из-за дисквалификации

    Нападающий «Барселоны» Неймар, удаленный во встрече 31-го тура Примеры с «Малагой» (0:2), может не сыграть в Эль Класико.

    Сообщается, что к стандартной дисквалификации на одну игру судейский комитет футбольной федерации Испании решил прибавить еще два матча по причине издевательских аплодисментов со стороны бразильца в адрес главного арбитра поединка с «медузами» в момент уходя с поля.

    Таким образом, 25-летний футболист не сможет помочь сине-гранатовым в играх с «Реалом Сосьедад», «Реалом» и «Осасуной».

    По информации источника, официально о трехматчевом отстранении Неймара будет объявлено завтра, 11 апреля. При этом отмечается, что вероятная апелляция на это решение со стороны каталонцев удовлетворена, скорее всего, не будет.

    В нынешнем сезоне Неймар провел 38 поединков, записав на свой счет 15 голов и 24 результативные передачи.

    Источник: Marca

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    10.04.2017 18:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 10 апреля 2017, 21:35

      что и ожидалось!:)) лишнее подтверждение того что Реал за уши тянут к титулу!:))

      0
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 10 апреля 2017, 21:33

      Пора бу уже MARCE обявить ла лига уже куплена пусть возьмут ла лигу но Лига чемпионов нужно выиграть на полную выкладываться!!!

      0
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      Рейтинг: +46

      RatUS 10 апреля 2017, 20:25

      Каземиро аплодировал на полученную желтую карточку и ему ниче не дали, а тут...

      -1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 апреля 2017, 20:01

      из-за обычных нескольких хлопков 3 матча, ну это перебор! Поздравляю фанов Реала с долгожданным (5лет) Чемпионством! ))

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