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    Орлов: «Слова Шатова о Луческу? Показательная какая-то фраза»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах полузащитника «Зенита» Олега Шатова в адрес главного тренера команды Мирчи Луческу. Напомним, на вопрос, когда он вернется в состав команды, хавбек ответил: «Главному тренеру и без нас хорошо».

    – Луческу старается, управляет коллективом. Но если Шатов такое сказал… Там еще и Смольников был. Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру все это выносить на суд общественности?

    – Думаете, не стоило?

    – У тренера должен быть талант педагога. Ты должен так объединить и подготовить игроков, чтобы они бежали и работали. А вот этого нет – не получилось. У Луческу же есть целый штаб. И врачи, и помощники. Что же они не подвели большинство игроков к оптимальной физической форме? Я вот не могу этого понять.

    «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2017 21:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 10 апреля 2017, 00:08

      Очередной скандал в Зените?

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 апреля 2017, 23:44

      Спалетти,Виллаш-Боаш,теперь Луческу...Когда же руководство команды поймет,что нельзя давать абуевшим контрацептивам давить на тренера и разлагать команду изнутри!!!Аршавин,широков,деньгисов...Теперь вот этот воняет.Что то я не помню чтобы такая байда в Шахтере наблюдалась...Может дело не в тренерах,а в игроках????

      0
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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 9 апреля 2017, 22:34

      Ну кто бы сомневался, это как у какого-нибудь Карпина о Спартаке спрашивать)

      0
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 9 апреля 2017, 22:14

      в следующем сезоне вернется Динамо!!!

      1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 9 апреля 2017, 21:37

      Анжи вперед

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Михас007 9 апреля 2017, 21:44

      Причём тут Анжи?)) ну ладно, Глазго Рэйнджерс вперёд!

      5
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      Рейтинг: -36

      FatalMix > Михас007 10 апреля 2017, 00:32

      вперед, в пердив

      1
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