Орлов: «Слова Шатова о Луческу? Показательная какая-то фраза»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах полузащитника «Зенита» Олега Шатова в адрес главного тренера команды Мирчи Луческу. Напомним, на вопрос, когда он вернется в состав команды, хавбек ответил: «Главному тренеру и без нас хорошо».

– Луческу старается, управляет коллективом. Но если Шатов такое сказал… Там еще и Смольников был. Показательная какая-то фраза. А потом Луческу на пресс-конференции объясняет, почему и как. Ну зачем тренеру все это выносить на суд общественности?

– Думаете, не стоило?

– У тренера должен быть талант педагога. Ты должен так объединить и подготовить игроков, чтобы они бежали и работали. А вот этого нет – не получилось. У Луческу же есть целый штаб. И врачи, и помощники. Что же они не подвели большинство игроков к оптимальной физической форме? Я вот не могу этого понять.

«Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.