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    Эксперт Sky Sports: «Алли могут помешать только травмы и перемены в отношении к футболу»

    Журналист Sky Sports Грэм Саунесс поделился мнением о полузащитнике «Тоттенхэма» Деле Алли, который забил гол в ворота «Уотфорда» (4:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

    «Деле всего 20 лет, но весь мир уже лежит у его ног. Он отлично справляется с ролью звезды в Премьер-лиге — турнире, где собраны лучшие игроки мира. Как далеко он может зайти? Это зависит от двух вещей. Если ему не повезет, его могут сломать травмы. Либо же он перестанет гореть желанием учиться», — считает Саунесс.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии хавбек забил 16 мячей в 30-ти играх. Команда Маурисио Покеттино занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

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    08.04.2017 20:33
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