Гвардиола хочет заполучить в «Манчестер Сити» Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в АПЛ. Утверждается, что в услугах 29-летнего итальянца заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который хочет видеть футболиста в своей команде уже этим летом.

Испанский специалист считает, что Бонуччи был бы идеальным напарником в центре обороны для Джона Стоунса.

Ранее сообщалось, что «горожане» готовы заплатить за игрока 50 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Бонуччи забил два гола в 23 матчах.

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