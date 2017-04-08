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    Гвардиола хочет заполучить в «Манчестер Сити» Бонуччи

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в АПЛ. Утверждается, что в услугах 29-летнего итальянца заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который хочет видеть футболиста в своей команде уже этим летом.

    Испанский специалист считает, что Бонуччи был бы идеальным напарником в центре обороны для Джона Стоунса.

    Ранее сообщалось, что «горожане» готовы заплатить за игрока 50 миллионов евро.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Бонуччи забил два гола в 23 матчах.

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    Источник: Manchester Evening News

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    08.04.2017 06:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 апреля 2017, 11:27

      В Англии только 1 клуб может сравниться с величием Юве - это МЮ! Поэтому, зачем Бонуччи переходить на понижение во всякие сити, челси и т.д..............

      -1
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 8 апреля 2017, 09:13

      ему уже ничего не поможет

      0
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 8 апреля 2017, 08:00

      Очень ценный игрок был бы для усиления линии защиты Ман.Сити

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Lab[44] 8 апреля 2017, 11:28

      .........был бы! Но не будет!

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 8 апреля 2017, 07:14

      Вот лох. Только с лучшими игроками может играть.

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