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Гвардиола хочет заполучить в «Манчестер Сити» Бонуччи

8 апреля 2017, 06:54
5

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в АПЛ. Утверждается, что в услугах 29-летнего итальянца заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который хочет видеть футболиста в своей команде уже этим летом.

Испанский специалист считает, что Бонуччи был бы идеальным напарником в центре обороны для Джона Стоунса.

Ранее сообщалось, что «горожане» готовы заплатить за игрока 50 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Бонуччи забил два гола в 23 матчах.

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Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Манчестер Сити Ювентус Бонуччи Леонардо Стоунз Джон Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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Алексей Гозиас
1491624895
Вот лох. Только с лучшими игроками может играть.
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Lab[44]
1491627641
Очень ценный игрок был бы для усиления линии защиты Ман.Сити
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Dima4ka_22
1491632020
ему уже ничего не поможет
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diadushka
1491640066
В Англии только 1 клуб может сравниться с величием Юве - это МЮ! Поэтому, зачем Бонуччи переходить на понижение во всякие сити, челси и т.д..............
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