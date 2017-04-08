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  • Трио Месси, Неймара и Суареса – самое результативное в Европе в нынешнем сезоне

Трио Месси, Неймара и Суареса – самое результативное в Европе в нынешнем сезоне

8 апреля 2017, 02:06
10

Трио нападения «Барселоны» в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара в нынешнем сезоне является самым результативным в Европе. На данный момент на троих футболисты забили 90 голов, 43 из которых на счету аргентинца, 32 – уругвайца, 15 – бразильца.

На втором месте располагается трио «ПСЖ», представленное Эдинсоном Кавани, Лукасом Моурой и Анхелем Ди Марией (65 голов). На третьей позиции находятся нападающие «Реала» Криштиану Роналду, Карим Бензема и Альваро Мората, забившие 59 мячей.

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Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Суарес Луис Неймар
Комментарии (10)
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Max Urbanov
1491615460
Мне кажется Неймар немного теряется в Барсе. Что-то ему нужно менять...
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PAVLODAR
1491620337
Ну кто бы сомневался !
Ответить
Томь вперёд
1491622979
Роналду стареет, уже не тот!
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Luis Figo
1491624587
если продолжат в том же духе, то никакая немецкая машина, никакая старушка синьора, и конечно никакие девчонки во главе с великим Рамосом не помещают выиграть ВСЕ в этом сезоне! И это будет очередной ТРЕБЛ!
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qw3rty33
1491645375
классный тандем....
Ответить
атеист
1491649831
Почему-то не удивлён.
Ответить
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