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    Трио Месси, Неймара и Суареса – самое результативное в Европе в нынешнем сезоне

    Трио нападения «Барселоны» в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара в нынешнем сезоне является самым результативным в Европе. На данный момент на троих футболисты забили 90 голов, 43 из которых на счету аргентинца, 32 – уругвайца, 15 – бразильца.

    На втором месте располагается трио «ПСЖ», представленное Эдинсоном Кавани, Лукасом Моурой и Анхелем Ди Марией (65 голов). На третьей позиции находятся нападающие «Реала» Криштиану Роналду, Карим Бензема и Альваро Мората, забившие 59 мячей.

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    Источник: Twitter

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    08.04.2017 02:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2564

      атеист 8 апреля 2017, 14:10

      Почему-то не удивлён.

      2
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 8 апреля 2017, 12:56

      классный тандем....

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 апреля 2017, 07:09

      если продолжат в том же духе, то никакая немецкая машина, никакая старушка синьора, и конечно никакие девчонки во главе с великим Рамосом не помещают выиграть ВСЕ в этом сезоне! И это будет очередной ТРЕБЛ!

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Luis Figo 8 апреля 2017, 07:16

      Рано еще об этом говорить... Победа в примере кажется весьма призрачной...

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > АртурZaСМ 8 апреля 2017, 07:59

      Поражение в лиге от Атлетико и Барсы хватает ) Барсе может повезёт как и с ПСЖ ) Надеюсь ..

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 апреля 2017, 06:42

      Роналду стареет, уже не тот!

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Томь вперёд 8 апреля 2017, 08:00

      Ибрагимович тоже постарел но он все ещё может видите ли ..

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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 8 апреля 2017, 05:58

      Ну кто бы сомневался !

      1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 8 апреля 2017, 04:37

      Мне кажется Неймар немного теряется в Барсе. Что-то ему нужно менять...

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      Рейтинг: +78

      Lab[44] > Max Urbanov 8 апреля 2017, 08:15

      А мне думается парень растет и играет на команду! Будущее Барсы и Сборной Бразилии именно он! Правда реализует намного меньше, но ассистов и креатива в атаке стало больше...

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