Трио Месси, Неймара и Суареса – самое результативное в Европе в нынешнем сезоне

Трио нападения «Барселоны» в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара в нынешнем сезоне является самым результативным в Европе. На данный момент на троих футболисты забили 90 голов, 43 из которых на счету аргентинца, 32 – уругвайца, 15 – бразильца.

На втором месте располагается трио «ПСЖ», представленное Эдинсоном Кавани, Лукасом Моурой и Анхелем Ди Марией (65 голов). На третьей позиции находятся нападающие «Реала» Криштиану Роналду, Карим Бензема и Альваро Мората, забившие 59 мячей.

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»