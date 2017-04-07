Будогосский: «Николаев сдал тест легко и непринужденно»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал тот факт, что российский арбитр Алексей Николаев сдал все необходимые нормативы по физической подготовке и теперь имеет возможность получать назначения для обслуживания матчей РФПЛ.

«Алексей сегодня успешно сдал контрольный тест про физподготовке и приступает к практической работе. Надо отметить, что он показал очень хороший уровень готовности, сдавал йо-йо тест легко и непринужденно. Мы запланировали ему игры в апреле, он получит назначения.

Примерный распорядок работы по турам он знает, а конкретная игра будет названа, в соответствии с нашими регламентными документами, за неделю до даты матча», – сказал Будогосский.