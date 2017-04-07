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    Будогосский: «Николаев сдал тест легко и непринужденно»

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал тот факт, что российский арбитр Алексей Николаев сдал все необходимые нормативы по физической подготовке и теперь имеет возможность получать назначения для обслуживания матчей РФПЛ.

    «Алексей сегодня успешно сдал контрольный тест про физподготовке и приступает к практической работе. Надо отметить, что он показал очень хороший уровень готовности, сдавал йо-йо тест легко и непринужденно. Мы запланировали ему игры в апреле, он получит назначения.

    Примерный распорядок работы по турам он знает, а конкретная игра будет названа, в соответствии с нашими регламентными документами, за неделю до даты матча», – сказал Будогосский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2017 16:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 апреля 2017, 17:44

      Скакал как олень???

      0
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 7 апреля 2017, 17:21

      Так написанно же ЙО ЙО тэст -)))) у меня в детстве йойо тоже был, ничего сложного стоишь и на пальце наматываешь ее -))) а, что ему еще надо со свистком. Не бегать же -)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 апреля 2017, 16:46

      Похоже недорого он стоит этот тест, если легко и непринужденно.

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