Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН».

Армейцы на выезде разгромили соперника со счетом 6:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

ЦСКА поднялся на 6-е место в таблице лиги за тур до конца сезона.

«Как всегда, тренер недоволен. Достаточно было суетливых действий, когда нужно было сыграть надежно. Ну и пропущенные голы всегда вызывают недовольство. Когда счет становится комфортным, упускаем бдительность. Но такое случается не только с нами.

Сопернику нечего было терять. Было понятно, что «Пари НН» предпримет колоссальные попытки исправить ситуацию. Но опасений относительно исхода матча не было. Мы контролировали ход встречи.

Многие посчитали, что мы в отпуске, потому что в комментариях и трансляциях мы слышали, что нам было важно показать уважение к сопернику, к себе, к нашим болельщикам и, естественно, мы никуда не ушли.

Мы отдаемся до последнего матча, до последней секунды футбола. Команда заслужила эту победу, эту красивую победу», – сказал Федотов.