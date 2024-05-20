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    • Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Пари НН»

    Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Пари НН»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН».

    • Армейцы на выезде разгромили соперника со счетом 6:2.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • ЦСКА поднялся на 6-е место в таблице лиги за тур до конца сезона.

    «Как всегда, тренер недоволен. Достаточно было суетливых действий, когда нужно было сыграть надежно. Ну и пропущенные голы всегда вызывают недовольство. Когда счет становится комфортным, упускаем бдительность. Но такое случается не только с нами.

    Сопернику нечего было терять. Было понятно, что «Пари НН» предпримет колоссальные попытки исправить ситуацию. Но опасений относительно исхода матча не было. Мы контролировали ход встречи.

    Многие посчитали, что мы в отпуске, потому что в комментариях и трансляциях мы слышали, что нам было важно показать уважение к сопернику, к себе, к нашим болельщикам и, естественно, мы никуда не ушли.

    Мы отдаемся до последнего матча, до последней секунды футбола. Команда заслужила эту победу, эту красивую победу», – сказал Федотов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.05.2024 23:48
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