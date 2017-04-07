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    «Аэрофлот» подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

    «Аэрофлот» подписал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт, согласно которому российская авиакомпания останется официальным перевозчиком клуба. Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

    Первое соглашение между авиакомпанией и манкунианцами было подписано в 2013 году на пять лет.

    «Мы недавно переподписали контракт с «Манчестер Юнайтед». Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», – сказал Савельев.

    Стоит отметить, что финансовая сторона вопроса не раскрывается, но по текущему контракту «МЮ» получает от «Аэрофлота» около 40 миллионов долларов в год.

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    Источник: ТАСС

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    07.04.2017 16:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 апреля 2017, 23:01

      и что даст эта реклама аэрофлоту..да ниче.они как летали на боингах так и будут .выброс денег..

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 7 апреля 2017, 22:48

      просто твари!

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 7 апреля 2017, 19:00

      Запретить бы нашим компаниям поддерживать иностранные клубы,,,,когда свои в провинции не знают как выжить

      3
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      Рейтинг: +893

      Krics 7 апреля 2017, 18:37

      Пусть лучше Димона поддержат, растратился малька.

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      Рейтинг: +196

      Deadlord 7 апреля 2017, 17:27

      Многие пишут "А почему не с российской командой?Вон многие концы с концами сводят".Вы думаете головой?Либо вашу компанию будет рекламировать Манчестер Юнайтед либо Луч - Энергия,разницу видите?Или вы все такие правильные,что будете работать в ущерб своей компании?

      1
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      Рейтинг: +196

      Deadlord > Рулон Обоевъ 7 апреля 2017, 17:43

      Как я уже сказал,для рекламы по всему миру,а не в пределах одной России

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      Рейтинг: +196

      Deadlord > Рулон Обоевъ 7 апреля 2017, 18:00

      По вашему мнению государственная компания не должна выходить на мировой рынок,а лишь скитаться по уголкам нашей необъятной родины?

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      Рейтинг: +196

      Deadlord > gosproektikabinet 7 апреля 2017, 18:21

      Что простите?

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Deadlord 7 апреля 2017, 18:36

      Тарифы самые высокое и собранное с народа бабло отдали МЮ. Непатриотично, етит вашу мать!
      Вопрос эффективности такой рекламы в Англии, которая имеет свою British Airways и защищает ее не меньше, чем свой фунт, уже даже вторичен.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 апреля 2017, 17:24

      Плевок в лицо умирающему российскому футболу

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 7 апреля 2017, 17:16

      Поэтому наша сборная в седьмом десятке плетется, а МуДко говорит что у нас с футболом все хорошо!

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 7 апреля 2017, 17:14

      А что у нас команд в России мало? И многие еле концы с концами сводят! Но нет - надо подкормить тех кто Россию винит во всех грехах на Земле!

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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 апреля 2017, 17:14

      почему?куда угодно,только не в Россию!ПОЗОР!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 апреля 2017, 16:43

      Почему не с Луч-Энергия, им и деньги нужны и летать далеко?
      Российский футбол не котируется, что ли? Не правда, Мутко сказал, что он 6-ой в Европе.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > mishavandit 7 апреля 2017, 19:34

      Да ты что, а я сразу не допер. Думаю а как же патриотизм, как же духовность, как же гейропа. Или когда до бабок дело доходит, то все побоку, англосаксы нам нужней и милей. Что же мы супостатов даром возим, да еще и доплачиваем? Или все это херня, что там Соловей поет, наверное все таки херня, у него и вилла в Италии, а не под Рязанью.

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