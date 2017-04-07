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«Аэрофлот» подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

7 апреля 2017, 16:14
18

«Аэрофлот» подписал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт, согласно которому российская авиакомпания останется официальным перевозчиком клуба. Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Первое соглашение между авиакомпанией и манкунианцами было подписано в 2013 году на пять лет.

«Мы недавно переподписали контракт с «Манчестер Юнайтед». Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», – сказал Савельев.

Стоит отметить, что финансовая сторона вопроса не раскрывается, но по текущему контракту «МЮ» получает от «Аэрофлота» около 40 миллионов долларов в год.

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Источник: ТАСС
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Комментарии (18)
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justozavr
1491571644
"Стоит отметить, что финансовая сторона вопроса не раскрывается, но по текущему контракту «МЮ» получает от «Аэрофлота» около 40 миллионов долларов в год." Бюджет трех четырех клубов РФПЛ из низа таблицы))))
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kykyi
1491572636
Почему не с Луч-Энергия, им и деньги нужны и летать далеко? Российский футбол не котируется, что ли? Не правда, Мутко сказал, что он 6-ой в Европе.
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elizaveta-285
1491574455
А что у нас команд в России мало? И многие еле концы с концами сводят! Но нет - надо подкормить тех кто Россию винит во всех грехах на Земле!
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sergun-kuk
1491574619
Поэтому наша сборная в седьмом десятке плетется, а МуДко говорит что у нас с футболом все хорошо!
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la verdad
1491575058
Плевок в лицо умирающему российскому футболу
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Deadlord
1491575257
Многие пишут "А почему не с российской командой?Вон многие концы с концами сводят".Вы думаете головой?Либо вашу компанию будет рекламировать Манчестер Юнайтед либо Луч - Энергия,разницу видите?Или вы все такие правильные,что будете работать в ущерб своей компании?
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Krics
1491579441
Пусть лучше Димона поддержат, растратился малька.
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slavа0508
1491580818
Запретить бы нашим компаниям поддерживать иностранные клубы,,,,когда свои в провинции не знают как выжить
Ответить
Ромарио1981
1491594528
просто твари!
Ответить
Chernyi Lis
1491595309
и что даст эта реклама аэрофлоту..да ниче.они как летали на боингах так и будут .выброс денег..
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