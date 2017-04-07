«Аэрофлот» подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Аэрофлот» подписал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт, согласно которому российская авиакомпания останется официальным перевозчиком клуба. Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Первое соглашение между авиакомпанией и манкунианцами было подписано в 2013 году на пять лет.

«Мы недавно переподписали контракт с «Манчестер Юнайтед». Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», – сказал Савельев.

Стоит отметить, что финансовая сторона вопроса не раскрывается, но по текущему контракту «МЮ» получает от «Аэрофлота» около 40 миллионов долларов в год.

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