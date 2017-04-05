Моуринью: «Если мы продолжим терять игроков, одним из турниров придется пожертвовать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 31-го тура АПЛ против «Эвертона», а также заявил, что если футболисты команды продолжат получать травмы, манкунианцы пожертвуют одним из турниров, в котором участвуют.

«Попасть в четверку будет очень сложно, но теоретически это еще возможно. Все будет зависеть от наших соперников. Да, мы не проигрываем в АПЛ с октября, но постоянно теряем очки, играя вничью. Поэтому мы и идем только пятые. У нас большие проблемы с реализацией. Думаю, в конце сезона мы об этом пожалеем. Отдать приоритет Лиге Европы? Если мы продолжим терять игроков, одним из турниров придется пожертвовать», – сказал специалист.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятую позицию в чемпионате Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.