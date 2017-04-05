Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Если мы продолжим терять игроков, одним из турниров придется пожертвовать»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 31-го тура АПЛ против «Эвертона», а также заявил, что если футболисты команды продолжат получать травмы, манкунианцы пожертвуют одним из турниров, в котором участвуют.

    «Попасть в четверку будет очень сложно, но теоретически это еще возможно. Все будет зависеть от наших соперников. Да, мы не проигрываем в АПЛ с октября, но постоянно теряем очки, играя вничью. Поэтому мы и идем только пятые. У нас большие проблемы с реализацией. Думаю, в конце сезона мы об этом пожалеем. Отдать приоритет Лиге Европы? Если мы продолжим терять игроков, одним из турниров придется пожертвовать», – сказал специалист.

    «Манчестер Юнайтед» занимает пятую позицию в чемпионате Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2017 01:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2017, 07:20

      пожертвует АПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 апреля 2017, 03:12

      Да уж лучше тогда ле выйграть это и трофей и место в лч

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11