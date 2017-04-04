Роналду: «Седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» мне посоветовал взять Фергюсон»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что взял себе седьмой номер после перехода из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» по настоянию тогдашнего главного тренера манкунианцев Алекса Фергюсона. Также португалец подчеркнул, что именно в английском клубе началось его восхождение в футболе.

«Изначально я хотел взять себе 28-й номер, но Алекс Фергюсон сказал мне: «Послушай, я хочу, чтобы ты носил седьмой номер». Я удивился, поскольку знал, какие футболисты выступали под этим номером до меня.

Мой успех в футболе начался именно в «Манчестер Юнайтед». Я усовершенствовал не только свои навыки, но и свое тело. За шесть лет в «МЮ» я познал искусство футбола. Вместе мы завоевали множество трофеев. Моя мечта осуществилась», – сказал Роналду.

Роналду защищал цвета «красных дьяволов» с 2003 по 2009 годы. В текущем сезоне форвард записал в свой актив 26 забитых мячей и 12 голевых передач в 35-ти встречах.