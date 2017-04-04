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    Роналду: «Седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» мне посоветовал взять Фергюсон»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что взял себе седьмой номер после перехода из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» по настоянию тогдашнего главного тренера манкунианцев Алекса Фергюсона. Также португалец подчеркнул, что именно в английском клубе началось его восхождение в футболе.

    «Изначально я хотел взять себе 28-й номер, но Алекс Фергюсон сказал мне: «Послушай, я хочу, чтобы ты носил седьмой номер». Я удивился, поскольку знал, какие футболисты выступали под этим номером до меня.

    Мой успех в футболе начался именно в «Манчестер Юнайтед». Я усовершенствовал не только свои навыки, но и свое тело. За шесть лет в «МЮ» я познал искусство футбола. Вместе мы завоевали множество трофеев. Моя мечта осуществилась», – сказал Роналду.

    Роналду защищал цвета «красных дьяволов» с 2003 по 2009 годы. В текущем сезоне форвард записал в свой актив 26 забитых мячей и 12 голевых передач в 35-ти встречах.

    Источник: Squawka Football

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    04.04.2017 18:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +264

      McDuff 4 апреля 2017, 20:38

      после этого 7ой номер стал моим самым нелюбимым

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 4 апреля 2017, 20:17

      После Роналду магию теряет этот номер. Кто только не носил. Валенсия, Оуэн, Депай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 4 апреля 2017, 19:05

      какая разница какой номер

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > Михас007 4 апреля 2017, 19:07

      Сказал Михас 007)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Михас007 4 апреля 2017, 19:28

      Ферги умеет стимулировать молодых. Если ты одел майку с 7 номером в МЮ, ты не можешь уронить честь и память таких игроков, как Джорж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона, Бэкс. Ты будешь тянуться изо всех сил, чтобы быть на их уровне. Нашим "тренерам" есть чему поучиться у Ферги.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 18:31

      Уже за 2 дня второй раз эту тему поднимают выше

      -1
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