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  • Роналду: «Седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» мне посоветовал взять Фергюсон»

Роналду: «Седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» мне посоветовал взять Фергюсон»

4 апреля 2017, 18:17
6

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что взял себе седьмой номер после перехода из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» по настоянию тогдашнего главного тренера манкунианцев Алекса Фергюсона. Также португалец подчеркнул, что именно в английском клубе началось его восхождение в футболе.

«Изначально я хотел взять себе 28-й номер, но Алекс Фергюсон сказал мне: «Послушай, я хочу, чтобы ты носил седьмой номер». Я удивился, поскольку знал, какие футболисты выступали под этим номером до меня.

Мой успех в футболе начался именно в «Манчестер Юнайтед». Я усовершенствовал не только свои навыки, но и свое тело. За шесть лет в «МЮ» я познал искусство футбола. Вместе мы завоевали множество трофеев. Моя мечта осуществилась», – сказал Роналду.

Роналду защищал цвета «красных дьяволов» с 2003 по 2009 годы. В текущем сезоне форвард записал в свой актив 26 забитых мячей и 12 голевых передач в 35-ти встречах.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Реал Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Mr Abdullaev
1491319871
Уже за 2 дня второй раз эту тему поднимают выше
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Михас007
1491321904
какая разница какой номер
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Kano
1491326249
После Роналду магию теряет этот номер. Кто только не носил. Валенсия, Оуэн, Депай.
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McDuff
1491327482
после этого 7ой номер стал моим самым нелюбимым
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