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    «Челси» готов заплатить за Неймара 170 миллионов и сделать бразильца самым высокооплачиваемым футболистом в мире

    Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 25-летнего бразильца заинтересован «Челси», готовый заплатить за футболиста 170 миллионов фунтов стерлингов.

    Кроме того, лондонский клуб намерен сделать форварда самым высокооплачиваемым игроком в мире. Напомним, на данный момент среди футболистов больше всех зарабатывает нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес, чей недельный оклад составляет 720 тысяч евро.

    Действующий контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Неймар провел за «Барселону» в Примере 24 матча, в которых забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: The Sunday Times

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    02.04.2017 22:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 3 апреля 2017, 09:38

      оловина уйдет на бешенные налоги в англии!))так что лучше в китай!)))там чуть-чуть поменьше!))

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 3 апреля 2017, 00:54

      Все посходили с ума. Такие деньги даже представить страшно. Как сказал Высоцкий: "Откуда деньги, Зин?"

      1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 3 апреля 2017, 00:08

      1 апреля уже прошло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 3 апреля 2017, 00:02

      Не думаю, что Барса его отпустит..
      Да и сам Неймар захочет ли..

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 2 апреля 2017, 23:42

      если 200 млн евро отступных не заплатят, то барса его в жизни сама не отпустит, даже если продадут за 170 кого можно купить лучше чем неймар?

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma > Ф.К БАРСЕЛОНА 3 апреля 2017, 00:58

      170 млн фунтов - это больше чем 200 млн евро

      0
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      Рейтинг: +46

      RatUS 2 апреля 2017, 23:39

      Он в АПЛ не выживет

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 2 апреля 2017, 23:30

      Тевес в неделю получает 44 млн рублей. Фантастика. Куда катится мир.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > lekseij2007 3 апреля 2017, 00:17

      За его недельную зарплату можно всю жизнь прошить еще и детям останется и внукам )

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 2 апреля 2017, 23:18

      Ёбу дались

      1
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