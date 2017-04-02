«Челси» готов заплатить за Неймара 170 миллионов и сделать бразильца самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 25-летнего бразильца заинтересован «Челси», готовый заплатить за футболиста 170 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, лондонский клуб намерен сделать форварда самым высокооплачиваемым игроком в мире. Напомним, на данный момент среди футболистов больше всех зарабатывает нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес, чей недельный оклад составляет 720 тысяч евро.

Действующий контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Неймар провел за «Барселону» в Примере 24 матча, в которых забил восемь голов и сделал девять результативных передач.