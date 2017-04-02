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  • «Челси» готов заплатить за Неймара 170 миллионов и сделать бразильца самым высокооплачиваемым футболистом в мире

«Челси» готов заплатить за Неймара 170 миллионов и сделать бразильца самым высокооплачиваемым футболистом в мире

2 апреля 2017, 22:53
10

Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 25-летнего бразильца заинтересован «Челси», готовый заплатить за футболиста 170 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, лондонский клуб намерен сделать форварда самым высокооплачиваемым игроком в мире. Напомним, на данный момент среди футболистов больше всех зарабатывает нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес, чей недельный оклад составляет 720 тысяч евро.

Действующий контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Неймар провел за «Барселону» в Примере 24 матча, в которых забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

Источник: The Sunday Times
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Челси Неймар
Комментарии (10)
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Чермындыр
1491164306
Ёбу дались
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lekseij2007
1491165050
Тевес в неделю получает 44 млн рублей. Фантастика. Куда катится мир.
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RatUS
1491165573
Он в АПЛ не выживет
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1491165755
если 200 млн евро отступных не заплатят, то барса его в жизни сама не отпустит, даже если продадут за 170 кого можно купить лучше чем неймар?
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Таганский
1491166972
Не думаю, что Барса его отпустит.. Да и сам Неймар захочет ли..
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Xiko
1491167308
1 апреля уже прошло
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erma
1491170057
Все посходили с ума. Такие деньги даже представить страшно. Как сказал Высоцкий: "Откуда деньги, Зин?"
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Amalyy912
1491201509
оловина уйдет на бешенные налоги в англии!))так что лучше в китай!)))там чуть-чуть поменьше!))
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