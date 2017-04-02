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    Игнатьев: «С Фарфаном легко нашли общий язык»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил вклад новичка команды Джефферсона Фарфана в победе над «Уфой» (1:0) в 21-м туре РФПЛ. Легионер железнодорожников стал автором единственного гола во встрече.

    «Здорово, что удалось победить. Набрали важные очки и двигаемся дальше. Видно, что Фарфан опытный футболист, поигравший в Европе. Фарфан может принять, отдать и сам сделать результат, что он и показал в матче с «Уфой». Найти с ним общий язык на поле было очень легко.

    Далеко мы не заглядывали. Настраивались на предстоящую игру. Теперь будем думать о Кубке. Разыгрывали ли друг друга в команде 1 апреля? В день игры не до шуток. А вот после матча можно», – заявил Игнатьев.

    «Локомотив» после 21 матча занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.04.2017 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 3 апреля 2017, 10:25

      ну да.с напами хоть есть ротация.

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 2 апреля 2017, 15:04

      Хоть есть теперь кому играть когда АРи нет

      0
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