Игнатьев: «С Фарфаном легко нашли общий язык»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил вклад новичка команды Джефферсона Фарфана в победе над «Уфой» (1:0) в 21-м туре РФПЛ. Легионер железнодорожников стал автором единственного гола во встрече.

«Здорово, что удалось победить. Набрали важные очки и двигаемся дальше. Видно, что Фарфан опытный футболист, поигравший в Европе. Фарфан может принять, отдать и сам сделать результат, что он и показал в матче с «Уфой». Найти с ним общий язык на поле было очень легко.

Далеко мы не заглядывали. Настраивались на предстоящую игру. Теперь будем думать о Кубке. Разыгрывали ли друг друга в команде 1 апреля? В день игры не до шуток. А вот после матча можно», – заявил Игнатьев.

«Локомотив» после 21 матча занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.