Ловчев: «Ошибаются все, но наши судьи трусливы»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о российских судьях, а также вспомнил матч первого клуба РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась победой питерского клуба со счетом 4:2.

«Был разговор о матче «Зенит» – «Спартак». Ну что, «Спартак» наиграл на победу? Судья боялся. Ни одной личности в нашем судейском корпусе нет. Если брать этот матч, то Ещенко сбивал нападающего, когда пенальти давали. Судьи ошибаются в каждой игре. Ошибаются все, но наши судьи настолько трусливы», – сказал Ловчев.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве.