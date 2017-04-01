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Ловчев: «Ошибаются все, но наши судьи трусливы»

1 апреля 2017, 22:08
37

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о российских судьях, а также вспомнил матч первого клуба РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась победой питерского клуба со счетом 4:2.

«Был разговор о матче «Зенит» – «Спартак». Ну что, «Спартак» наиграл на победу? Судья боялся. Ни одной личности в нашем судейском корпусе нет. Если брать этот матч, то Ещенко сбивал нападающего, когда пенальти давали. Судьи ошибаются в каждой игре. Ошибаются все, но наши судьи настолько трусливы», – сказал Ловчев.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (37)
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мы_не_рабы
1491082960
Судья боялся чего? Если перефразировать "Двенадцать Стульев" применительно к этой теме: "Все существо его протестовало против этого, но не брать он не мог. Он брал, и ему было стыдно. Брал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза."
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Firevet
1491084964
конечно же все трусы и все куплено.. что за бред больного ... это идеотизм... играть надо, а не языком молоть и тем и тем...
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спартак спартаков1
1491085501
дайте ловчеву.кому.по мини своему судит
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Мары
1491093980
Вместо того чтобы из людей дерьмо делать и вводить четвёртого судью за воротами, введите судью по видео повторам и передачи инфы главному, чтоб время не терять.Тогда и трусость исчезнет и Дзюбы в штрафной нырять не будут.
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ribavadim
1491096112
Оне-с, всего лишь, выполняют план на каждую игру! покажите мне место в нашей стране, где всё по другому...
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Наварх
1491099553
Только видео повтор исправит ситуацию или подобное новшество. Судьи не трусливы, глупо так говорить, они просто берут на карман, а что не взять, если дают много...
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Непутриот
1491102000
Всегда это говорю: наши судьи трусливы! Молодец, Женя!
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kykyi
1491102909
В стране не соблюдаются ни правила, ни законы. Вот поэтому бегают и думают, когда свистнуть, не оглядываясь на правила. Он в растерянности на поле. его работу оценивают не оглядываясь на правила. а по понятиям.
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stream15
1491105403
Трусливы и продажны, ведут себя по спартаковски.
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Garrincha58
1491111746
а ты сам Ловец иди и посуди когда тебе приказали ну или посоветовали или результат или пойдешь двор в РФС подметать
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