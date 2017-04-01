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    Ловчев: «Ошибаются все, но наши судьи трусливы»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о российских судьях, а также вспомнил матч первого клуба РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась победой питерского клуба со счетом 4:2.

    «Был разговор о матче «Зенит» – «Спартак». Ну что, «Спартак» наиграл на победу? Судья боялся. Ни одной личности в нашем судейском корпусе нет. Если брать этот матч, то Ещенко сбивал нападающего, когда пенальти давали. Судьи ошибаются в каждой игре. Ошибаются все, но наши судьи настолько трусливы», – сказал Ловчев.

    Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве.

    Источник: Спорт FM

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    01.04.2017 22:08
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 апреля 2017, 12:58

      деньгозависимы

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 2 апреля 2017, 12:27

      Они не трусливые, они гнилые.

      0
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 2 апреля 2017, 10:38

      Ловчев наш спартач конкретный.

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      Рейтинг: +816

      diktatop 2 апреля 2017, 10:22

      а когда кришито сбивал то это нормально)))

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 2 апреля 2017, 10:16

      Тренеришки, игрочишки и трусишки)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 апреля 2017, 08:42

      а ты сам Ловец иди и посуди когда тебе приказали ну или посоветовали или результат или пойдешь двор в РФС подметать

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Garrincha58 2 апреля 2017, 09:29

      Ловец был хорошим игроком! В детстве, отец со своим другом взял меня на Спартак , было такое зрелище !!! После матча, он со взрослым интересом (под чернилкой) спросил у меня о том, кто был лучшим в Спартаке сегодня. Я сказал что дядька который забил гол(Ловчев). Нет, лучшим был Хусаинов, который перепахивал всё поле до такой степени, что его футболка не подлежала восстановлению ...

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      Рейтинг: +345

      zadira56 2 апреля 2017, 08:22

      Ты прав!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 апреля 2017, 07:16

      Со слов моего друга и коллеги по работе :-один омский судья, однажды поставил, возможно запланированный, пенальти в Тбилиси против Динамо. Как он потом бежал оттуда?!!

      ...Надрывались от погони сторожа,
      И собаки не жалели в беге сил...

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      Рейтинг: -45

      stream15 2 апреля 2017, 06:56

      Трусливы и продажны, ведут себя по спартаковски.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > stream15 2 апреля 2017, 07:54

      Они ведут себя так, как им позволяет система...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 апреля 2017, 06:15

      В стране не соблюдаются ни правила, ни законы. Вот поэтому бегают и думают, когда свистнуть, не оглядываясь на правила. Он в растерянности на поле. его работу оценивают не оглядываясь на правила. а по понятиям.

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