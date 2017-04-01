Фарфан: «Меня все поздравляют с дебютом, победой и голом – три в одном»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, ставший автором победного гола в матче 21-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0), поделился эмоциями от игры.

– Лучшего дебюта я не мог себе представить. Меня все поздравляют с дебютом, победой и голом – три в одном! Это очень радостные ощущения.

– Первый гол можно кому-нибудь посвятить.

– Хочу посвятить этот гол всем тем, кто верит в меня и поддерживает. Прежде всего, близким людям. Я очень благодарен команде и болельщикам за поддержку. Общения с одноклубниками становится все больше, и взаимопониманием на поле я вполне доволен. На это требовалось время. Я чувствую, что прибавляю с каждым днeм.

– А команда в целом?

– Мы становимся лучше. Считаю, что в этом матче мы проявили себя как настоящая команда, на поле работали по плану.

– Фактически ты сыграл на позиции форварда, порадовал универсализмом.

– Скажу так: я настраивался не раз пробить по воротам «Уфы». Была установка от главного тренера: почаще бить, дорожить этой возможностью. Я убедился в том, соперник умеет «закрыть» игру, и можно остаться без моментов. Поэтому – бить, бить... Заметив открытый угол, я сразу принял решение пробить. Получилось удачно.

«Локомотив» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.