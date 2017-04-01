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    Фарфан: «Меня все поздравляют с дебютом, победой и голом – три в одном»

    Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, ставший автором победного гола в матче 21-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0), поделился эмоциями от игры.

    – Лучшего дебюта я не мог себе представить. Меня все поздравляют с дебютом, победой и голом – три в одном! Это очень радостные ощущения.

    – Первый гол можно кому-нибудь посвятить.

    – Хочу посвятить этот гол всем тем, кто верит в меня и поддерживает. Прежде всего, близким людям. Я очень благодарен команде и болельщикам за поддержку. Общения с одноклубниками становится все больше, и взаимопониманием на поле я вполне доволен. На это требовалось время. Я чувствую, что прибавляю с каждым днeм.

    – А команда в целом?

    – Мы становимся лучше. Считаю, что в этом матче мы проявили себя как настоящая команда, на поле работали по плану.

    – Фактически ты сыграл на позиции форварда, порадовал универсализмом.

    – Скажу так: я настраивался не раз пробить по воротам «Уфы». Была установка от главного тренера: почаще бить, дорожить этой возможностью. Я убедился в том, соперник умеет «закрыть» игру, и можно остаться без моментов. Поэтому – бить, бить... Заметив открытый угол, я сразу принял решение пробить. Получилось удачно.

    «Локомотив» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.04.2017 20:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 апреля 2017, 19:33

      Молодец Фарфан, адекватный ответ скептикам.

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 2 апреля 2017, 11:47

      НЕ ПЛОХОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ. УДАЧИ

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 апреля 2017, 06:42

      Хороший дебют...)))

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      Рейтинг: +2501

      B.G. 1 апреля 2017, 21:29

      не единого комета за час с хреном.... про Фарфана и его ЛОКО....)

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