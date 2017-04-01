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    Энрике: «Месси никогда не конфликтует с судьями, его поведение безупречно»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает неоправданной четырехматчевую дисквалификацию нападающего Лионеля Месси, полученную им в матче за сборную Аргентины.

    Напомним, 29-летний игрок был наказан за нападки на помощника арбитра во встрече 13-го тура отборочного раунда к ЧМ-2018 против Чили (1:0). Позже Месси заявил, что его разговор с боковым судьей не носил агрессивного характера.

    «Отношение Месси к арбитрам всегда очень уважительное. Он не спорит с ними и не конфликтует. Это достойно восхищения, ведь мы говорим об игроке, который каждую минуту находится под давлением и за действиями которого наблюдает весь футбольный мир. По моему мнению, поведение Месси безупречно», – сказал Энрике.

    В текущем сезоне Месси провел 40 матчей, записав на свой счет 41 забитый мяч и 15 голевых передач.

    Источник: AS

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    01.04.2017 17:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 1 апреля 2017, 19:03

      да черный жук тоже говорит жучку ты бело снежка моя.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 апреля 2017, 18:25

      в последнее время он охуел....

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