Энрике: «Месси никогда не конфликтует с судьями, его поведение безупречно»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает неоправданной четырехматчевую дисквалификацию нападающего Лионеля Месси, полученную им в матче за сборную Аргентины.

Напомним, 29-летний игрок был наказан за нападки на помощника арбитра во встрече 13-го тура отборочного раунда к ЧМ-2018 против Чили (1:0). Позже Месси заявил, что его разговор с боковым судьей не носил агрессивного характера.

«Отношение Месси к арбитрам всегда очень уважительное. Он не спорит с ними и не конфликтует. Это достойно восхищения, ведь мы говорим об игроке, который каждую минуту находится под давлением и за действиями которого наблюдает весь футбольный мир. По моему мнению, поведение Месси безупречно», – сказал Энрике.

В текущем сезоне Месси провел 40 матчей, записав на свой счет 41 забитый мяч и 15 голевых передач.