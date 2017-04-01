Мутко: «Пока не скажу, что сборная России находится на правильном пути»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги мартовских контрольных встреч сборной России с Кот-д’Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3), подчеркнув, что в составе национальной команды присутствуют игроки серьезного европейского уровня. При этом глава РФС пока не смог сказать, что сборная находится на правильном пути.

– Сборная России по футболу недавно провела два товарищеских матча. На ваш взгляд, команда находится на правильном пути?

– Мне сейчас сложно сказать. По последним 20 минутам матча со сборной Бельгии трудно сразу сделать вывод, что мы стоим на правильном пути. Я бы пока так говорить не стал бы. Но то, что мы действительно увидели пусть не уровень игры команды серьезного международного уровня, но что у нас есть футболисты хорошего уровня, мы это увидели. То, что Миранчук умеет играть в футбол, что не растерял своих качеств Бухаров, что у нас есть ряд игроков серьезного европейского уровня, такие как Игорь Акинфеев. У нас есть игроки и, безусловно, есть еще резерв – такие футболисты как Федор Смолов и Артем Дзюба. В следующей игре мы с полным основанием можем рассчитывать на Фернандеса. У нас есть, на кого опираться.

Но, конечно, команда у нас новая, защитная линия абсолютно новая, ребята только начинают играть в таком сочетании.

– Мы не провалим Кубок Конфедераций?

– Если мы будем играть как в последние 20 минут матча с Бельгией, то не провалим. Все равно это же тестовый турнир, через который мы готовим команду к чемпионату мира. У нас нет официальных игр, а все другие команды играют в квалификационных турнирах. А официальные игры – это официальные игры. И Кубок Конфедераций для нас очень важен для подготовки к чемпионату мира, поскольку мы два года не играем в официальных турнирах. А это крайне сложно – чтобы вы не делали, на подсознательном уровне у вас все равно существует понимание того, что это товарищеский матч. А когда идет официальная игра – это же совсем другое.