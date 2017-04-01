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    Мутко: «Пока не скажу, что сборная России находится на правильном пути»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги мартовских контрольных встреч сборной России с Кот-д’Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3), подчеркнув, что в составе национальной команды присутствуют игроки серьезного европейского уровня. При этом глава РФС пока не смог сказать, что сборная находится на правильном пути.

    – Сборная России по футболу недавно провела два товарищеских матча. На ваш взгляд, команда находится на правильном пути?

    – Мне сейчас сложно сказать. По последним 20 минутам матча со сборной Бельгии трудно сразу сделать вывод, что мы стоим на правильном пути. Я бы пока так говорить не стал бы. Но то, что мы действительно увидели пусть не уровень игры команды серьезного международного уровня, но что у нас есть футболисты хорошего уровня, мы это увидели. То, что Миранчук умеет играть в футбол, что не растерял своих качеств Бухаров, что у нас есть ряд игроков серьезного европейского уровня, такие как Игорь Акинфеев. У нас есть игроки и, безусловно, есть еще резерв – такие футболисты как Федор Смолов и Артем Дзюба. В следующей игре мы с полным основанием можем рассчитывать на Фернандеса. У нас есть, на кого опираться.

    Но, конечно, команда у нас новая, защитная линия абсолютно новая, ребята только начинают играть в таком сочетании.

    – Мы не провалим Кубок Конфедераций?

    – Если мы будем играть как в последние 20 минут матча с Бельгией, то не провалим. Все равно это же тестовый турнир, через который мы готовим команду к чемпионату мира. У нас нет официальных игр, а все другие команды играют в квалификационных турнирах. А официальные игры – это официальные игры. И Кубок Конфедераций для нас очень важен для подготовки к чемпионату мира, поскольку мы два года не играем в официальных турнирах. А это крайне сложно – чтобы вы не делали, на подсознательном уровне у вас все равно существует понимание того, что это товарищеский матч. А когда идет официальная игра – это же совсем другое.

    Источник: Р-Спорт

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    01.04.2017 16:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 апреля 2017, 19:04

      Определись уж каждый раз новое

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 апреля 2017, 18:30

      колосков в свое время намного лучше был

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 1 апреля 2017, 18:06

      _Мы не провалим Кубок Конфедераций?
      _Если поиграем там минут 20 ,то не провалим : 0))
      _Мудько,скажи честно,что ты пьещь и шо ты куришь?
      _С тобой не страшно....

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