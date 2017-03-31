«Барселона» показала отрывки игры 15-летнего Месси

«Барселона» показала игру 15-летнего Лионеля Месси, опубликовав отрывки с его дриблингом и голами. Напомним, аргентинский нападающий оказался в системе «Барселоны» в 2000 году. Дебютировать за основную команду ему удалось только через четыре сезона. На момент первого официального матча Лионелю Месси было 17 лет.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Месси провел 25 встреч, забив 25 голов и сделав восемь голевых передач. Недавно аргентинца дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление ассистента арбитра.