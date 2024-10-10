Семак ответил, нужны ли «Зениту» зимние трансферы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о возможном усилении состава во время зимнего трансферного окна.

«Конечно, всегда есть определeнные цели и задачи. Что-то получается делать, что-то нет. Не бывает такого, что получается всe, что хочется. Как правило, ты делаешь половину работы, чуть больше того, что хотелось бы.

По ходу меняется ситуация: не получается в одном месте, получается в другом, и ты по ходу трансферного окна меняешь направление. Сейчас будем готовиться к зимнему окну.

Этот процесс безостановочный и необратимый. Всe время нужно вносить коррективы. Мы понимали и понимаем, какие у нас есть вопросы. Донесли их до руководства. Будем работать и смотреть.

На этот сезон у нас нет игроков, которые на карандаше. Что касается ближайшей перспективы: есть талантливые игроки, которые играют в молодeжке. Посмотрим, как они будут прогрессировать. Есть очень важный момент перехода из юношеского футбола во взрослый, кто насколько быстро адаптируется», – сказал Семак.