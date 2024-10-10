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    Семак ответил, нужны ли «Зениту» зимние трансферы

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о возможном усилении состава во время зимнего трансферного окна.

    «Конечно, всегда есть определeнные цели и задачи. Что-то получается делать, что-то нет. Не бывает такого, что получается всe, что хочется. Как правило, ты делаешь половину работы, чуть больше того, что хотелось бы.

    По ходу меняется ситуация: не получается в одном месте, получается в другом, и ты по ходу трансферного окна меняешь направление. Сейчас будем готовиться к зимнему окну.

    Этот процесс безостановочный и необратимый. Всe время нужно вносить коррективы. Мы понимали и понимаем, какие у нас есть вопросы. Донесли их до руководства. Будем работать и смотреть.

    На этот сезон у нас нет игроков, которые на карандаше. Что касается ближайшей перспективы: есть талантливые игроки, которые играют в молодeжке. Посмотрим, как они будут прогрессировать. Есть очень важный момент перехода из юношеского футбола во взрослый, кто насколько быстро адаптируется», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Taps
    1728555564
    Пора "умного" Семака за границу потренировать какой-нибудь отстой.
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    The only one
    1728555578
    Напоминает мультик про Золотую антилопу...
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    TIMOTHY
    1728557985
    Тренер нужен в Зенит и срочно! Семак приплыл по полной
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