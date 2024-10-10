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    • Головин назвал главные качества тренеров сборной России, с которыми он работал

    Головин назвал главные качества тренеров сборной России, с которыми он работал

    Капитан «Монако» Александр Головин высказался о тренерах, при которых он играл за сборную России.

    «По Капелло мне что-то сложно сказать, потому что я с ним был очень мало времени. Буквально три-четыре дня. Тогда кто-то был травмирован, поэтому меня тогда вызвали, я поехал вместо одного футболиста.

    Две-три тренировки, товарищеская игра. В товарищеском матче я тоже получил повреждение. Поэтому тогда уехал из сборной, то есть я никак не познакомился с ним.

    У тренера был переводчик, тяжело немного через него общаться, не совсем те эмоции, чтобы понять человека. По нему мне сказать сложно.

    Что касается Станислава Черчесова, то он больше, наверное, как психолог. Он умеет настраивать.

    Леонид Слуцкий, наверное, больше тактик.

    Если говорить о Валерии Георгиевиче [Карпине], то я бы сказал, что это баланс где-то между этим», – заявил Головин.

    • 28-летний Головин дебютировал за сборную в 2015 году.
    • Он забил 6 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.
    • Александр – участник Евро-2016, ЧМ-2018 и Евро-2020.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:11
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1728557816
    Короче никакой)
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