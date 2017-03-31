Клопп: «Я – гений в понимании дерби»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к ливерпульскому дерби. Напомним, игра «Ливерпуля» и «Эвертона» пройдет в субботу, 1 апреля. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

«В мире мало таких городов, где есть сразу два крупных футбольных клуба. Возможно, мне чего-то не хватает в понимании жизни, но я – гений в понимании дерби. Жизнь в Ливерпуле умрет на 90 минут, хотя футбол не считается главной штукой в жизни. В матче с «Эвертоном» мы будем агрессивны», – сказал Клопп.

Матч первого круга между «Ливерпулем» и «Эвертоном» завершился минимальной победой команды Клоппа.