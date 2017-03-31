Беспроигрышная серия «Ливерпуля» против «Эвертона» может составить 13 матчей

В субботу, 1 апреля, в английской Премьер-лиги состоится мерсисайдское дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Текущая беспроигрышная серия «Ливерпуля» против «Эвертона» составляет 13 матчей во всех турнирах, а последняя гостевая победа «Эвертона» была зафиксирована в сентябре 1999 года.

В случае, если в этом матче «Ливерпуль» не проиграет, то беспроигрышная серия в играх против «Эвертона» в рамках Премьер-лиги достигнет отметки в 13 матчей. Последний раз такое достижение было достигнуто в период с 1972 по 1978 годы. Если «Ливерпуль» одержит победу, то Юрген Клопп станет первым в истории главным тренером красны», которому удалось одержать победы в первых трех матчах против «Эвертона».

Стоит отметить, что «Эвертон» в последних шести матчах против «Ливерпуля» забил только два гола.