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  • Неймар пожелал удачи сборной России на чемпионате мира, но только не против Бразилии

Неймар пожелал удачи сборной России на чемпионате мира, но только не против Бразилии

30 марта 2017, 23:47
12

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года в России. Напомним, бразильская сборная стала первой командой, вышедшей в финальную часть мундиаля.

– Вы уже точно поедете в Россию. Кроме того, в чемпионате мира, вероятно, примут участие и еще двое великих игроков – Криштиану Роналду и Месси. Кто из них выиграет турнир?

– Желтые, вперед! Вперед, Бразилия! Конечно, надеюсь на то, что Бразилия выиграет титул чемпиона мира.

– В это сложно поверить, и все же – как оцените шансы сборной России на победу? Сколько процентов дадите на такой исход?

– Я не очень внимательно слежу за сборной России, и в первую очередь болею за свою страну. Но желаю удачи российским футболистам, только не против моей Бразилии…

Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Бразилия Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1490907240
Ну ничего. Ближе к ЧМ начнут изучать игры России, посмотрят, как играют наши. Начнут не удачи желать, а жалеть
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Garrincha58
1490907890
в финале Россия -Бразилия и на 90-й минуте Дзюба забивает победный гол! но такое даже не приснится
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KARAT777
1490908670
пусть у нас будет лучше самая сильная группа и всем проиграем, чем самая слабая как всегда было и всем все равно проиграем.
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ArReal
1490909977
Приятно слышать пожелания удачи от такого классного футболиста!!!
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Котфеееее
1490911277
Конечно, надеюсь на то, что Россия выиграет)))
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sobaka120982
1490938799
Нашли что сравнить,нашу нынешнюю сборную бразильцы и командой из 5-7 игроков,нас разнесут(((( печально но факт,спасибо мудко
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Добрый Вжух
1490939466
С нынешними реалиями нам даже удача не поможет, если Нойшдетера Бентеке и Миральяс так возили, то страшно представить, что будет будь на их месте Неймар, Коутиньо, Дуглас Коста и т.д.
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Protosser
1490953560
0%
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Cant Stop
1491325954
многие будут молиться , чтоб наша сборная в их группе была.... самые простые 3 очка
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