Неймар пожелал удачи сборной России на чемпионате мира, но только не против Бразилии

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года в России. Напомним, бразильская сборная стала первой командой, вышедшей в финальную часть мундиаля.

– Вы уже точно поедете в Россию. Кроме того, в чемпионате мира, вероятно, примут участие и еще двое великих игроков – Криштиану Роналду и Месси. Кто из них выиграет турнир?

– Желтые, вперед! Вперед, Бразилия! Конечно, надеюсь на то, что Бразилия выиграет титул чемпиона мира.

– В это сложно поверить, и все же – как оцените шансы сборной России на победу? Сколько процентов дадите на такой исход?

– Я не очень внимательно слежу за сборной России, и в первую очередь болею за свою страну. Но желаю удачи российским футболистам, только не против моей Бразилии…

Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля 2018 года.