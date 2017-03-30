«Реал» поздравил Рамоса с 31-летием

Официальный аккаунт «Реала» в Instagram опубликовал видеозапись, приуроченную к 31-летию защитника Серхио Рамоса.

«Нашему капитану сегодня 31! С днем рождения!» — говорится в подписи к видео, которое состоит из голов испанца в ворота «Атлетико» и «Барселоне».

За 15 лет профессиональной карьеры Рамос принял участие в 700 матчах, в которых забил 81 гол и получил 21 красную карточку.

В текущем сезоне Примеры на счету игрока семь мячей в 19 встречах. Подопечные Зинедина Зидана лидируют в турнирной таблице, имея одну игру в запасе.