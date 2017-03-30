Скульптор бюста Роналду: «Даже Иисус не смог угодить всем»

Автор бюста Криштиану Роналду Эммануэль Сантос рассказал о процессе создания работы и ответил на критику.

«Даже Иисус не смог угодить всем. Восприятие — вопрос вкуса. Мое ремесло не такое простое, как может казаться.

В качестве основы я взял фотографии Криштиану из интернета. Поставил их перед собой и начал работу над скульптурой. Он видел фотографии бюста, которые ему отправлял его брат. Исходя из сообщений Роналду, могу сказать, что он доволен работой», — сказал Сантос.

Бронзовый бюст установлен в международном аэропорту Мадейры, который вчера получил имя нападающего «Реала» и сборной Португалии.