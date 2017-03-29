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  • Газзаев: «Игра сборной России в очередной раз произвела удручающее впечатление»

Газзаев: «Игра сборной России в очередной раз произвела удручающее впечатление»

29 марта 2017, 21:08
12

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче против Бельгии (3:3), а также заявил, что российский футбол находится в системном кризисе.

«Игра национальной команды в очередной раз произвела удручающее впечатление. Качество футбола в исполнении России было очень низким, и итоговый результат 3:3 благодаря голам на последних минутах не должен вводить в заблуждение. Единственным по-настоящему светлым пятном стал стадион «Фишт» с полными трибунами и отличным полем.

Но здесь нет ничего удивительного – ясно, что проблем с инфраструктурой в преддверии ЧМ-2018 не возникнет. В отличие от спортивных результатов. Надо признать, что российский футбол находится в системном кризисе. Считаю, давно пора поставить вопрос: кто же действительно виноват в том, что мы оказались в такой глубокой яме», – сказал специалист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Бельгия Газзаев Валерий
Комментарии (12)
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meiram
1490812203
Курбан Бекиевич показал и доказал,как нужно систему двигать, превращая гадких утенков в белого лебедя! Только он может справиться с успешной задачей подготовки сборной России и больше никто!
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nemolod
1490812815
Удивляет другое: заслуженных тренеров в стране немало,но никто почему-то не хочет (или не может) продемонстрировать те качества,за которые им эти звания присвоили-все только разглагольствуют,а сборную тем временем возглавляет тренер без всяких там званий!
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Феникс DE.
1490813274
Кто-нибудь может ответить почему лучший игрок России за последнии 20 лет (Аршавин) имеет в активе за сборную всего около 70 игр? И кто в этом виноват?
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Gullit 76
1490816280
При тебе было не лучше.Шило на мыло.
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мы_не_рабы
1490816624
"Считаю, давно пора поставить вопрос: кто же действительно виноват в том, что мы оказались в такой глубокой яме", – сказал специалист. Так поставьте, господин депутат. И не в прессе, а в Думе? Разберитесь, накажите виновных. А то воздух сотрясать вы все мастера. И главный вопрос: Что делать?
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Nesterenko
1490824011
Ты лучше Албанию и Грузию вспомни. Привыкли критиковать вечно, сами то чего в сборной добились в роли тренера ???
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Urry
1490865682
То ли дело с Газзаевым играли))
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Liverpool#krasnodar
1490878700
Не знаю как вам ребята, но помоему он обозначил все проблемы в одном абзаце
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vovan55
1491359615
без следствия не обойтись... кто виноват? - вечная российская проблема...
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yorgenbarenz
1491471994
Кто действительно виноват?Георгиевич,ты этот вопрос часто не поднимай ! Не любят они критики и огласки.
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