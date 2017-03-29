Газзаев: «Игра сборной России в очередной раз произвела удручающее впечатление»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче против Бельгии (3:3), а также заявил, что российский футбол находится в системном кризисе.

«Игра национальной команды в очередной раз произвела удручающее впечатление. Качество футбола в исполнении России было очень низким, и итоговый результат 3:3 благодаря голам на последних минутах не должен вводить в заблуждение. Единственным по-настоящему светлым пятном стал стадион «Фишт» с полными трибунами и отличным полем.

Но здесь нет ничего удивительного – ясно, что проблем с инфраструктурой в преддверии ЧМ-2018 не возникнет. В отличие от спортивных результатов. Надо признать, что российский футбол находится в системном кризисе. Считаю, давно пора поставить вопрос: кто же действительно виноват в том, что мы оказались в такой глубокой яме», – сказал специалист.