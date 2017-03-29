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  • Канчельскис: «Тренер-вратарь не может возглавлять сборную. Если не позовем Бердыева, последствия будут плачевными»

Канчельскис: «Тренер-вратарь не может возглавлять сборную. Если не позовем Бердыева, последствия будут плачевными»

29 марта 2017, 12:28
48

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от товарищеского матча национальной команды против Бельгии (3:3). Специалист подчеркнул необходимость пригласить на пост главного тренера сборной Курбана Бердыева.

– Я еще до матча сказал, что с бельгийцами будет играть легче, чем с ивуарийцами.

– Почему?

– Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня – особенно в концовке. Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята – молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией – хороший результат.

– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?

– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.

– Что именно?

– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в «Ростове», в «Рубине». Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Бельгия Ростов Бердыев Курбан Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
Комментарии (48)
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ateist90
1490781045
Люди вроде все футбольные, а понять не могут, не в тренере основная проблема, сборной. Хоть Анчелотти на пару с Мауриньо поставь из этой сборной толку не будет.

Видна очень сильная разница в классе, технике, скорости, мощи. Если их обгоняют как стоячих, отодвигают корпусом как старую тумбу и спокойно обыгрывают, один против троих, это показатель отсутствия класса.

Отыгрались в матче с Бельгией которая ходила по полю, какие же молодцы и схватили два от ивуарийцев когда те напряглись то два раза.
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Amalyy912
1490782077
Давно пора Курбан Бекиевича!
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Freyk
1490782588
Черчесов — очень хороший тренер, поэтому я изначально был против его назначения. В нынешней сборной России ничего сделать не сможет даже Моуринью, а вот репутация Станислава Саламовича теперь подпорчена.
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Юра80
1490782982
когда ребята вы поймете что дело не в тренере поставь хоть одновременно трех лучших специалистов мира результат будет тот же. Игроки ниже среднего уровня
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Nerlinger
1490784609
гнать Чечесова и звать Бердыева!!! пока ещё не совсем поздно
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shoroh09
1490785514
Тренера в сборную надо выбирать всенародными выборами. Тогда и болельщикам кивать ненакого будет!!! Хотя у нас один выбор Курбан Бекиевич. Я сам из Ростова-на Дону жалко отдавать такого ТРЕНЕРА.
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STAFOR13
1490786194
как раз то что надо, выстроить оборону, Бердыев это очень хорошо умеет, других вариантов нет с таким набором игроков...
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пряник929
1490787122
Справедливое замечание, рожденный ползать - летать не может. Бердыев если и не спасет, но поможет...
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Мары
1490788283
Если публичный дом не приносит выгоды, то тут не кровати местами менять надо, а состав этого публичного дома.Так и здесь. Хотите Бикеича подставить, велком в сборную.Не хотите, оставьте всё как есть.А насчёт тренера вратаря...... Напомню какой "великий" игрок был из Слуцкого и какой тренер.
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Непутриот
1490791903
Андрей прав, как всегда!!! Умницей был футболистом, умницей и остался!!! Школа МЮ как никак!!!
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