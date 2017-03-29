Канчельскис: «Тренер-вратарь не может возглавлять сборную. Если не позовем Бердыева, последствия будут плачевными»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от товарищеского матча национальной команды против Бельгии (3:3). Специалист подчеркнул необходимость пригласить на пост главного тренера сборной Курбана Бердыева.
– Я еще до матча сказал, что с бельгийцами будет играть легче, чем с ивуарийцами.
– Почему?
– Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня – особенно в концовке. Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята – молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией – хороший результат.
– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?
– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.
– Что именно?
– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в «Ростове», в «Рубине». Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…
Видна очень сильная разница в классе, технике, скорости, мощи. Если их обгоняют как стоячих, отодвигают корпусом как старую тумбу и спокойно обыгрывают, один против троих, это показатель отсутствия класса.
Отыгрались в матче с Бельгией которая ходила по полю, какие же молодцы и схватили два от ивуарийцев когда те напряглись то два раза.