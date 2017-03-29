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  • Бушманов остался доволен сбором молодежной команды в Испании

Бушманов остался доволен сбором молодежной команды в Испании

29 марта 2017, 09:06

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов дал оценку действиям своих футболистов в товарищеском матче с командой Норвегии, который завершился со счетом 2:0. Он также заявил, что доволен подготовительным сбором в испанской Марбелье.

«Хорошо, что выиграли матч с Норвегией, победы всегда добавляют уверенности и оптимизма ребятам. Сегодня наши футболисты проявили характер. У Норвегии крепкая команда, которая стремится играть в современном ключе – у них хороший контроль мяча, выход из обороны, они активно идут в прессинг. Игра получилась сложной. Тем не менее, считаю, мы одержали заслуженную победу, создав больше голевых моментов у ворот соперника, два из которых удалось реализовать. При этом качество игры нам нужно улучшать, у нас не все получалось.

Я доволен сбором в Испании. Выигрывать, даже в контрольных матчах, это хорошо, приятно, важно. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу, их самоотдачей в игре. Они с интересом, энтузиазмом воспринимают те идеи, которые мы доносим до них. Многое из того, о чем мы говорили с ними, уже нашло свое воплощение в игре команды в прошедших матчах с Румынией и Норвегией.

У нас еще есть время до старта квалификации чемпионата Европы-2019 U-21 в августе. Можно сказать, что ребята, находящиеся сейчас в команде, входят в обойму молодежной сборной России. На этом сборе мы просмотрели игроков, получили много полезной информации о них. Не стоит также забывать о нескольких травмированных футболистах, которые потенциально могут усилить сборную. Следующий сбор у команды намечен на конец мая. У нас есть договоренность о проведении двух контрольных матчей – в гостях с Узбекистаном и дома с Турцией», – сказал Бушманов.

Источник: РФС
Россия (мол) Бушманов Евгений
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