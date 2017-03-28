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  • Семин: «Миранчук готов давать результат в сборной России, но он не герой»

Семин: «Миранчук готов давать результат в сборной России, но он не герой»

28 марта 2017, 22:55
1

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступление полузащитника Алексея Миранчука за сборную России в товарищеском матче с командой Бельгии. Напомним, в этой встрече футболист вышел на замену и забил второй гол российской команды.

«Герой» – громкое слово для Миранчука. В чем тут геройство — забить в товарищеском матче? Алексей вышел и хорошо выполнил свою работу, вот и все.

Он и в «Локомотиве» хорошо играет, зимой отлично готовился к сезону, а сейчас доказывает это на поле. Миранчук давно готов к тому, чтобы давать результат сборной России», – сказал Семин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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lekseij2007
1490732356
Верно! Платят, надо бабки отрабатывать. А не просто ходить.
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