Мутко: «Бельгия – топовая команда, будем двигаться вперед»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результат контрольного матча между сборными России и Бельгии (3:3) подчеркнув, что открытие стадиона «Фишт» в Сочи удалось на славу.
«Прекрасный матч. Может быть, у нас не все еще пока получается, особенно в первом тайме. Но открытие стадиона получилось. Будем двигаться вперед, Бельгия – топовая команда», – сказал Мутко.
Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было
Источник: ТАСС
это был товарищеский........ на ЧМ какие планы?...тут даже жопой не отделаешся для входа из группы
ибо физики нуль, личного мастерства нуль........... и ЭТО мастера спорта!!!!!!!! бьюсь об заклад каждый хотел бы эту сборную пригласить к себе во двор на футбол с игрой до 10 и унизить, отбивая жопу мячом!!!!!!!!!