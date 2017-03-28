Мутко: «Бельгия – топовая команда, будем двигаться вперед»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результат контрольного матча между сборными России и Бельгии (3:3) подчеркнув, что открытие стадиона «Фишт» в Сочи удалось на славу.

«Прекрасный матч. Может быть, у нас не все еще пока получается, особенно в первом тайме. Но открытие стадиона получилось. Будем двигаться вперед, Бельгия – топовая команда», – сказал Мутко.

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