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Мутко: «Бельгия – топовая команда, будем двигаться вперед»

28 марта 2017, 21:14
25

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал результат контрольного матча между сборными России и Бельгии (3:3) подчеркнув, что открытие стадиона «Фишт» в Сочи удалось на славу.

«Прекрасный матч. Может быть, у нас не все еще пока получается, особенно в первом тайме. Но открытие стадиона получилось. Будем двигаться вперед, Бельгия – топовая команда», – сказал Мутко.

Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Мутко Виталий
Комментарии (25)
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Андрей Ермошин
1490725299
Ну что сказать - словом Мудко.
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Cant Stop
1490725323
Муть ты сколько бельгицам минетов сделал за ничью или подушками отделался?

это был товарищеский........ на ЧМ какие планы?...тут даже жопой не отделаешся для входа из группы
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yorgenbarenz
1490725577
Странно это.Бельгийцы забили на игру в конце матча.Ощущение: Ну,на те сравняйте,что ли!
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cska-62
1490725710
Чудесное спасение и всё те же проблемы в обороне! А что бы с такой нашей обороной в первом тайме сделали Азар, Де Брюйне и Феллайни? Да и Куртуа в воротах вполне мог не потерять позицию и мяч Васина элементарно мог бы не состояться! Он ведь не ударил, а катнул мяч! И тот не летел, а катился в дальний от вратаря-дублёра Симона Миньоле угол. Мертенс и Витсель появились на поле лишь на 67 минуте при счёте 3:1, а Карраско и Лукаку ещё десять минут спустя уже при счёте 3:2. Печально это осознавать, но нападающие аутсайдера АПЛ «Кристал Пэлас» Заха и Бентеке два матча подряд нашу защиту вертели просто на… гениталиях… Вышедшие на замену во втором тайме Головин, Бухаров и Миранчук организовали перехват в центре поля, молниеносную контратаку и гол, что стало, пожалуй, по отбору, игре в пас и молниеносности украшением для игры сборной России во втором тайме, но завершающий удар у Миранчука не получился. И если бы был в воротах Куртуа, а не неуверенно проведший весь матч Симон Минболе, то забитого мяча опять бы не было. И надежды на спасения тоже! Бухаров, сравнявший счёт на предпоследней минуте матча, гол, конечно, заслужил, но опять же он состоялся не без помощи слабо сыгравшего бельгийского вратаря-дублёра, пропустившего катящийся мяч между ног. Получилось так, что на три забитым мяча сборная России тоже ответила тремя, но каждый раз закатывала мячи, а не пробивала. И во многом благодаря тому, что в воротах стоял чудивший весь матч вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле. Там ещё Бухаров разок промахнулся по фактически пустым воротам, когда этот Миньоле по никому непонятной причине направился к центру поля, оставив ворота вообще без присмотра. Проблемы отсутствия второго вратаря у сборной Бельгии – не наши проблемы! У нас они иные. И всё те же, что были при матче с ивуарийцами! Ну, нет альтернативы центральным защитникам ЦСКА! Нет! Игнашевич, братья Берецузкие и Васин должны быть на каждый матч включены, как минимум, в заявку. И вместе с ними надо готовить Кутепова и Новосельцева. Писал об этом неоднократно, и нисколько не изменил своего мнения. Скорее – убедился в его правильности.
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Архипелаг Гуляк
1490725967
Надо бы до ЧМяка успеть "усыпить" Мудка,иначе нам удачи не видать.
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Cant Stop
1490726012
Архипелаг Гуляк только минусовать умеет? ни 1 коммента не видел..... где ты герой сталинский, напиши..............где твое то личное мнение?
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Cant Stop
1490726234
Теперь я вижу следующий шаг в сбрной! вернут Кокошу=)) 99% уверен
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Cant Stop
1490726861
и главное..... голы как обычно ..... стандарты и тп........... где новшество от Черчеса? где дриблинг???? как стучали об 3-ю штангу так видимо и будем чтоб забить.....
ибо физики нуль, личного мастерства нуль........... и ЭТО мастера спорта!!!!!!!! бьюсь об заклад каждый хотел бы эту сборную пригласить к себе во двор на футбол с игрой до 10 и унизить, отбивая жопу мячом!!!!!!!!!
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KB_Krasnogorsk
1490726896
После 1:3 Бельгия бросила играть..
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Cant Stop
1490728117
Кто такой герой Ахудуба Ахуели?) обиженый трахнутый в подмышку и анус твинк?) минусы вижу коментариев нет... мстит опущеный видимо, за старую сперму
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