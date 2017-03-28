Товарищеские матчи. Италия победила Голландию, Португалия уступила Швеции

В товарищеском поединке сборная Голландии на своем поле потерпела поражение от Италии. Примечательно, что все три гола в этой встрече были забиты футболистами «скуадры адзурры». Открыл счет защитник Алессио Романьоли на 10-й минуте, отправив мяч в собственные ворота. Уже через минуту нападающий Эдер уравнял шансы команд, а на 32-й минуте защитник Леонардо Бонуччи принес итальянцам победу.

В другом матче Португалия в родных стенах уступила Швеции. Хозяева вели с разницей в два мяча после точных ударов форварда Криштиану Роналду и защитника «тре крунур» Андреаса Гранквиста, заставившего капитулировать собственного голкипера. Однако во втором тайме дубль хавбека «Краснодара» Виктора Клаэссона и гол в свои ворота защитника Жоао Канселу позволили шведам добыть победу.

Товарищеские матчи

Голландия – Италия – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Романьоли, 10 (в свои ворота); 1:1 – Эдер, 11; 1:2 – Бонуччи, 32.

Португалия – Швеция – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 18; 2:0 – Гранквист, 34 (в свои ворота); 2:1 – Клаэссон, 57; 2:2 – Клаэссон, 76; 2:3 – Канселу, 90 (в свои ворота).